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Terör estiren minibüsçünün cezası belli oldu

Kadıköy'de önündeki araca sinirlenerek terör estiren minibüs şoförü, toplu ulaşım kullanımından men edildi.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:29

Öğle saatilerinde yayınlanan görüntülerde, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde kısa süreli yük indiren şahıs, ardından önündeki aracın park etmesini de bekleyince arkasındaki minibüs şoförü sinirlendi.

Kornaya basan minibüs şoförü, hızını alamayıp aracından inip hakaretler ederek, aracın iki camını da kırdı.

Minibüs şoförünün terör estirdiği saldırı anı ile sinirlenen araç sahibinin minibüse çarptığı anlar, kameraya anbean yansıdı.

Kadıköy’de minibüs şoförü ortalığı birbirine kattı

Toplu ulaşım kullanımından men edildi

Sosyal medyada hızla yayınlanan görüntüler, İstanbul Büyükşehir Belediye Beyaz Masa ekiplerine ulaştı ve bir açıklama geldi. Beyaz Masa yetkilileri, konuyla ilgili "İlgili araç, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce denetime tabi tutulmuştur ve TUDES kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanarak şoför toplu ulaşım kullanımından men edilmiştir." dedi.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:29
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