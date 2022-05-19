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Dünya Terör devleti İsrail’in parlamento üyesi Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi!
Dünya

Terör devleti İsrail’in parlamento üyesi Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi!

Terör devleti İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında izlediği zulüm politikası her geçen gün yeni canlar alıp yeni mezalim örnekleri sergilerken, Mescidi Aksa’ya yönelik hakaretler de gittikçe sıklaşıyor. Son olarak İsrail Knesset Üyesi Moshe Fejlen, Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 16:42:00 - 2022-05-19 17:11:48
Terör devleti İsrail’in parlamento üyesi Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi!

YENİ AKİT ANKARA

İsrail Parlamentosu Knesset Üyesi Moshe Fejlen, beraberinde bir grup fanatik Yahudi ile geldiği Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi. Fanatik Yahudi Knesset Üyesi Fejlen’in çirkin baskınına İsrail işgal rejimine bağlı güvenlik güçleri aldıkları ileri derecede güvenlik önlemiyle destek verdi.

Mescidi Aksa'da Talmudik ayın düzenlediler!

Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, İsrail Parlamentosu Knesset Üyesi Moshe Fejlen’in ardından Müslümanların kutsal mabedine baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimciler, Talmudik ayini gerçekleştirdi. Tıpkı Knesset Üyesi Fejlen’in baskınında olduğu gibi işgal rejimi güvenlik güçleri, Müslümanların kutsal mabedinde kendi Talmudik ayinlerini düzenleyen fanatik Yahudilere koruma sağladılar.

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