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Terör devleti İsrail'den skandal karar!

İsrail askeri mahkemesi, Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan'ın gözaltı süresini 8 Temmuz’a kadar uzattı.

03 Temmuz 2018 Salı 18:56
Terör devleti İsrail'den skandal karar!

Ebru Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müvekkilinin "İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamalarıyla bugün bir kez daha hakim karşısına çıktığını söyledi.

İsrail'in kuzeyindeki Salim bölgesinde bulunan askeri mahkemede bugün görülen duruşmada, savcının Özkan'ın gözaltı süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep ettiğini aktaran Hamayse, mahkemenin ise gözaltı süresinin 6 gün uzatılmasına karar verdiğini belirtti.

Hamayse, gözaltı süresine itiraz ettiklerini ve müvekkilinin derhal serbest bırakılmasını talep ettiklerini, ancak bunun mahkeme tarafından reddedildiğini dile getirdi.

Savcının dosya sürecini göz önünde bulundurarak soruşturmayı yürütmek için gözaltı süresinin uzatılmasını talep ettiğini belirten Hamayse, Özkan'ın gözaltında tutulduğu Petah Tikva'daki gözaltı merkezinden kuzeyde bulunan Natanya kenti yakınlarındaki HaSharon Hapishanesi'ne nakledildiğini söyledi.

Hamayse ayrıca Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinden yetkililerin de bugünkü duruşmada hazır bulunduğunu sözlerine ekledi. Türk vatandaşı Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 18:56
  1. İstanbul
  2. Ebru Özkan
  3. İsrail

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  • DELİ DUMRULDELİ DUMRUL2 sa önce
    Sen şimdi onu orada tutarsın da sonunu hesap etmezsin. Kim eğrilir, kim doğrulur belli olmaz. O sizin güvendiğiniz dağlara hiç güvenmeyin!
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