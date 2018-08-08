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Terör devleti İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı

Terör devleti İsrail, Gazze'nin doğusunda Hamas güçlerinin olduğu bir bölgeye tank saldırısı düzenledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:46
Terör devleti İsrail'den Gazze'ye tank saldırısı

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusunda Hamas'a ait bir yere tankla saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır yakınında çalışan iş makinelerine Gazze tarafından ateş açıldığı iddia edilerek, tank saldırısının buna karşılık gerçekleştirildiği belirtildi.

Görgü tanıkları da İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme kulesine top mermisiyle iki saldırı düzenlediğini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu arada İsrail basını, Gazze sınırı bölgesinde sirenlerin çaldığını yazdı.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Gazze sınırında çalışma yürüten iş makinelerine ateş açılması sonucu bir kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:46
  1. Gazze
  2. Hamas
  3. Filistin

YORUM YAZ

  • hsyn2802hsyn280258 dk önce
    israil oraya buraya saldırıyor pekiii israile ne zaman saldırılacak? Merak ediyorum o cesaret kimde var? Bu zamana kadar tüm dünya özellikle islam alemi israillikatillerden korktukları kadar allahtan korksa idiler şimdi osmalıdan daha güçlü olurduk.
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