Terör devleti İsrail rahat durmuyor! Gazze sınırına tank takviyesi

Yeniakit.com.tr

İsrail'in ümmet adına Mescid-i Aksa'yı koruyan Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırılarında, son rakamlara göre, 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu. Bölgede saldırılar aralıklarla sürerken, hastande tedavisi devam eden yaralıların da şehit olmasından endişe ediliyor.

'Kara harekatı düzenlenmeyecek' denmişti!

Öte yandan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne geniş çaplı hava saldırısı düzenlenmesini kabul ettiği ancak kara operasyonuna onay verilmediği belirtilmişti.

Gazze sınırına tank sevkiyatı

Bugün Gazze sınırında amatör kameralara yansıyan görüntülere göre ise katil İsrail, Gazze sınırına askeri takviye gerçekleştirmeye başladı. Kameralara yansıyan görüntülerde sınıra tankların taşındığı gözlendi. Kara harekatı düzenlenmeyeceği iddiasına karşın, katil İsrail'in sınıra yakın bölgelerde mazlumlara tanklar saldırmasından endişe ediliyor.