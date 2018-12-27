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Terör Devleti İsrail, 5 Filistinliyi gözaltına aldı

Terör Devleti İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenledikleri operasyonlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

27 Aralık 2018 Perşembe 12:14
Terör Devleti İsrail, 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 5 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

6 bin Filistinli tutuklu

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 430'u idari tutuklu, 270'i çocuk olmak üzere 6 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:14
  1. Terör Devleti İsrail
  2. İsrail
  3. Filistin direnişi
  4. 5 Filistinli gözaltında

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