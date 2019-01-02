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Terör Devleti İsrail, 2018'de 312 Filistinliyi katletti

Abdullah El-Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi, terör devleti İsrail'in 2018 yılının başından bu yana 312 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:55
Terör Devleti İsrail, 2018'de 312 Filistinliyi katletti

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Abdullah El-Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi’ne göre, İsrail güçleri 2018'in başından bu yana 312 Filistinliyi katletti, 31 bin 500 Filistinliyi yaraladı.

Merkez tarafından yayımlanan raporda, 312 kişiden 57’sinin çocuk, 3’ünün de kadın olduğu belirtilerek, öldürülenlerin 262’sinin abluka altındaki Gazze Şeridi’nden, 50’sinin ise işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’dan olduğu kaydedildi.

Gerçek mermi kullandılar

Katledilenlerin sayısının 2017’ye kıyasla 2018’de yüzde 200 oranında arttığına dikkat çekilen raporda, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri ile işgal altındaki Batı Şeria’da kent ve beldelere düzenlediği baskınlarda Filistinlilere yönelik gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz kullandığı vurgulandı.

İsrail güçlerinin 2018 yılında 31 bin 500 Filistinliyi yaraladığı belirtilen raporda, 26 bininin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu olduğu kaydedildi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise daha önce yayımladığı raporda, İsrail güçlerinin 2018'in başından bu yana 295 Filistinliyi öldürdüğünü, 29 bin Filistinliyi de yaraladığını belirtilmişti.

OCHA, İsrail'in Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılardan bu yana İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle bir yıl içinde en fazla Filistinlinin 2018'de hayatını kaybettiğine dikkati çekmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:55
  1. Terör Devleti İsrail
  2. Siyonist İsrail
  3. Filistinli katliamı
  4. filistin direnişi
  5. Filistin'de sivil katliamı
  6. Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)
  7. Abdullah El-Havarani Araştırma ve Belgelendirme Merkezi
  8. 2018 istatistikleri

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