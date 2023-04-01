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Dünya Terör destekçisi ABD'den Çin'e garip suçlama
Dünya

Terör destekçisi ABD'den Çin'e garip suçlama

Yeniakit Publisher
2023-04-01 07:15:00 -
Terör destekçisi ABD'den Çin'e garip suçlama

Dünya çapında terör örgütlerine gizli ve açık şekilde her türlü desteği veren ABD'de Dışişleri Bakanlığı, kapsamlı bir raporda Çin hükümetinin Hong Kong'da yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü baltalayarak ABD'nin çıkarlarını tehdit eden eylemlerini sürdürdüğünü değerlendirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2023 Hong Kong Politika Eylem Raporu'nu yayınladı.

Raporda, Çin’in Hong Kong'un özerkliğinin korunmasını teminat altına alan 1984 Çin-İngiltere Ortak Deklerasyonu uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği ancak "ulusal güvenlik" bahanesiyle Hong Kong'da “hukukun üstünlüğüne, hak ve özgürlüklere karşı tehdit oluşturan geniş kapsamlı adımlar attığına” vurgu yapıldı.

Hong Kong’da genel seçimlerin yapılmasına olanak sağlanmadığına işaret edilen raporda, Çin’in Hong Kong'da demokratik seçimlerin önünde engeller oluşturduğu, yargı bağımsızlığına müdahale eden ve insan haklarını dikkate almayan Milli Güvenlik Yasası'nı uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Aralık 2022'de, Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi (NPCSC), Hong Kong'da Milli Güvenlik Koruma Komitesi Başkanı ve Yasama Konseyi Başkanı'nın ulusal güvenlikle ilgili konularda hukuki kararlar verebileceğini ve bunların yargı denetimine tabi olmadığını belirten içtihatını yayımladı. Hukuk uzmanlarına göre bu İçtihat, Hong Kong yürütme organının yargıya karşı otoritesini önemli ölçüde artırabilir. Hong Kong'daki siyasi ifade özgürlüğüne karşı yasal işlemler devam etti, internet özgürlüğü kısıtlandı ve tutukluluk süreleri uzadı. Hong Kong ve Çin yetkilileri, demokrasi yanlısı gruplara, medya kuruluşlarına, aktivistlere, gazetecilere, siyasi partilere, sendikalara ve Hong Kong hükümetiyle ilgili eleştirilerde bulunan diğer kişi ve kuruluşlara baskı uygulamaya devam etti."
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Raporda, Çin’in bu uygulamalarının ABD’nin menfaatlerine tehdit teşkil ettiği savunuldu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, rapor üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Blinken, Çin ve Hong Kong'un yargı bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü zayıflatmaya devam ettiğini kaydetti.

Geçen yıl, Çin ve Hong Kong yetkililerinin muhalifleri suçlu duruma düşürerek, Hong Kong halkının temel haklarını ve özgürlüklerini zayıflatmakta ve şehrin vadedilen özerkliğini ortadan kaldırdığını belirten Blinken, "Bugün yayınlanan Hong Kong Politika Eylem Raporu, sivil toplum, medya ve muhalif seslere yönelik Çin ve Hong Kong otoritelerinin devam eden baskısını detaylı bir şekilde ele almaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD’li Bakan, "Politik düşünceleri nedeniyle tutuklanan ve çoğu halen tutuklu olan bin 200’den fazla kişi bulunmaktadır." bilgisini paylaştı.

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