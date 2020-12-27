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Gündem Termik santral inşasında çalışan işçi denize düşerek can verdi
Gündem

Termik santral inşasında çalışan işçi denize düşerek can verdi

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde, termik santrali inşaatının iskelesinden denize düşen işçi Şuayip Eren, yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 05:35:00 -
Termik santral inşasında çalışan işçi denize düşerek can verdi

Olay, akşam saatlerinde inşaatı devam eden termik santralinin iskelesindeÿmeydana geldi. İddiaya göre, termik santrali personeli olduğu öğrenilen Şuayip Eren, dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki güvenlik ve sağlık personelince sudan çıkarılan işçiye ilk müdahale nöbetçi doktor tarafından yapıldı. Şirkete ait ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Şuayip Eren, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Şuayip Erenin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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