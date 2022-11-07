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Sağlık Terleme şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!
Sağlık

Terleme şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Elazığ'da gece terlemesi ve ağrı şikayetiyle hastaneye müracaat eden bir hastanın böbreğinde 13 santimetrelik taş tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 17:41:00 -
Terleme şikayetiyle gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı!

Elazığ'da bir hastanın böbreğindeki 13 santimetrelik taş kapalı ameliyatla kırılarak çıkarıldı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde beraberindeki ekibiyle ameliyatı gerçekleştiren üroloji uzmanı Doç. Dr. Kadir Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, gece terlemesi ve ağrı şikayetiyle hastanelerine müracaat eden hastanın yapılan muayene ve tetkikler sonucu sol böbreğinde 13x8 santimetre büyüklüğünde bir taş olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

"Taşı kırarak parça parça çıkardık"

Taşın böbreği tamamen dolduran büyüklükte olduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Böbrekteki taşı perkütan nefrolitotomi işlemi (kapalı böbrek taşı ameliyatı) ile kırarak, parça parça çıkardık. Bu operasyonlar için daha önce açık ameliyatlar yapılırdı. Bu yöntemde, kamera sistemi ile yaklaşık bir santimetre boyutunda bir kesi ile taşlar kırılıp böbrekten çıkarılıyor. Kapalı ameliyatta böbreğin hasar görmesi engellenebiliyor. Ameliyatı 1 santimetre kadar küçük bir kesiden yaptığımız için hastamız kısa süre içerisinde günlük yaşamına dönebilmektedir."

Yıldırım, ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, hastanın klinikte bir süre takibi yapıldıktan sonra taburcu edildiğini aktardı.

 

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