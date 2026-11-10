Paralı aparatlara açtı ağzını, yumdu gözünü… Yılmaz Özdil’den YP’lilere ‘ulan’lı, ‘şerefsiz’li salvolar

Özdil YouTube kanalındaki yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Bakın şimdi Tekirdağ Belediye Başkanı da istifa etmiş değil mi? Yeni partiden falan AK Parti'ye geçecek deniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. İşte Aydın AK Parti, Afyon AK Parti, habire AK Parti'ye geçiyorlar öyle değil mi? Şimdi parayla bunlardan para alan aparat tetikçiler, mesela bana ne diyor? Sırf o partiyi eleştirdiğim için yani o parti iktidarda olduğu gibi muhalefette de aynı mesafede yaklaştığım için ne diyorlar? Bu gizli AK Partili diyorlar. Ulan partinizin yarısı AK Parti'ye geçti be şerefsizler. Kim gizli AK Partili? Partinizin yarısı AK Parti'ye geçti ulan, şerefsiz…”