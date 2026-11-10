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Siyaset Paralı aparatlara açtı ağzını, yumdu gözünü… Yılmaz Özdil’den YP’lilere ‘ulan’lı, ‘şerefsiz’li salvolar
Siyaset

Paralı aparatlara açtı ağzını, yumdu gözünü… Yılmaz Özdil’den YP’lilere ‘ulan’lı, ‘şerefsiz’li salvolar

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Kemalistlerin önde gelen isimlerinden Yılmaz Özdil, Özgür Özel'i ve proje partisi YP'ye sert sözlerle yüklenmeye devam ediyor. Sözcü gazetesinden ve Sözcü TV’den ayrıldıktan sonra YouTube kanalı üzerinden paylaşımlarda bulunmaya devam eden Özdil, kendisi için gizli AK Partili diyen kitleye sert sözlerle yüklendi.

Özdil YouTube kanalındaki yayınında şu ifadeleri kullandı:

“Bakın şimdi Tekirdağ Belediye Başkanı da istifa etmiş değil mi? Yeni partiden falan AK Parti'ye geçecek deniyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti. İşte Aydın AK Parti, Afyon AK Parti, habire AK Parti'ye geçiyorlar öyle değil mi? Şimdi parayla bunlardan para alan aparat tetikçiler, mesela bana ne diyor? Sırf o partiyi eleştirdiğim için yani o parti iktidarda olduğu gibi muhalefette de aynı mesafede yaklaştığım için ne diyorlar? Bu gizli AK Partili diyorlar. Ulan partinizin yarısı AK Parti'ye geçti be şerefsizler. Kim gizli AK Partili? Partinizin yarısı AK Parti'ye geçti ulan, şerefsiz…”

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