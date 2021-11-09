  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Terim'in prensini izlemeye geliyorlar
Spor

Terim'in prensini izlemeye geliyorlar

Aytemiz Alanyaspor'dan gelerek takımın orta alanında Fatih Terim'in vazgeçilmezi olan Berkan Kutlu için cumartesi günü milli maça İnter ve Dortmund temsilcilerinin geleceği iddia edildi. Berkan'ı milli formayla da izlemek isteyen scout ekipleri ara transferde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor..

Yeniakit Publisher
2021-11-09 11:04:00 -
Terim'in prensini izlemeye geliyorlar

Aytemiz Alanyaspor'dan gelerek takımın orta alanında Fatih Terim'in vazgeçilmezi olan Berkan Kutlu için cumartesi günü milli maça İnter ve Dortmund temsilcilerinin geleceği iddia edildi. Berkan'ı milli formayla da izlemek isteyen scout ekipleri ara transferde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor..

Sezon başında 4 milyon Euro gibi ciddi bir rakam karşılığında Alanyaspor 'dan transfer edilen Berkan Kutlu, kısa sürede beklentileri karşılamayı başardı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta mesafe limitlerini zorluyor. 12 km'den aşağı koşmayan ve birçok maçta 13 km'yi geçen Berkan, mücadelesinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor.

Fatih Terim'in uzun süredir hiç vazgeçmediği ve oyundan çıkarmadığı Berkan Kutlu, yoğun tempoya rağmen istikrarlı bir grafik çizerken, aynı zamanda joker görevi üstleniyor. Ara transfer döneminde çok kaliteli bir ön libero isteyen Fatih hocanın, yeni oyuncu geldikten sonra Berkan'ı tekrar 8 numaraya çekeceği ve ondan ön tarafta daha fazla faydalanmaya çalışacağı belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay