Terim'in prensini izlemeye geliyorlar

Aytemiz Alanyaspor'dan gelerek takımın orta alanında Fatih Terim'in vazgeçilmezi olan Berkan Kutlu için cumartesi günü milli maça İnter ve Dortmund temsilcilerinin geleceği iddia edildi. Berkan'ı milli formayla da izlemek isteyen scout ekipleri ara transferde Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor..

Sezon başında 4 milyon Euro gibi ciddi bir rakam karşılığında Alanyaspor 'dan transfer edilen Berkan Kutlu, kısa sürede beklentileri karşılamayı başardı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray formasıyla çıktığı her maçta mesafe limitlerini zorluyor. 12 km'den aşağı koşmayan ve birçok maçta 13 km'yi geçen Berkan, mücadelesinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkat çekiyor.

Fatih Terim'in uzun süredir hiç vazgeçmediği ve oyundan çıkarmadığı Berkan Kutlu, yoğun tempoya rağmen istikrarlı bir grafik çizerken, aynı zamanda joker görevi üstleniyor. Ara transfer döneminde çok kaliteli bir ön libero isteyen Fatih hocanın, yeni oyuncu geldikten sonra Berkan'ı tekrar 8 numaraya çekeceği ve ondan ön tarafta daha fazla faydalanmaya çalışacağı belirtiliyor.