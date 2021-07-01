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Spor Terim çok net konuştu: PSV maçına kadar mutlaka almalıyız!
Spor

Terim çok net konuştu: PSV maçına kadar mutlaka almalıyız!

Galatasaray, ilk yabancı transferi için geri sayıma geçti. “PSV maçlarına kadar mutlaka almalıyız” açıklamasında bulunan Fatih Terim, tercih sıralaması yapıp Başkan Burak Elmas’a bildirecek.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 09:55:00 -
Terim çok net konuştu: PSV maçına kadar mutlaka almalıyız!

Sezonun resmi açılışında 21-28 Temmuz'da PSV Eindhoven ile çok kritik iki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkacak Galatasaray'da sol bek için geri sayıma geçildi.

Teknik Direktör Fatih Terim, Başkan Burak Elmas ile gerçekleştirdiği zirvede “Diğer bölgeler idare eder ama takımda üst düzey sol bek yok. PSV maçına kadar mutlaka almalıyız” dedikten sonra harekete geçen yönetim, listedeki tüm oyuncuların menajerleri ve kulüpleri ile temasa geçti. Elmas önce oyuncularla anlaşma sağladı ve seçimi Terim'e bıraktı.

Galatasaray’ın teknik patronu tercih sıralaması yapıp Başkan Burak Elmas ve ekibine bildirecek. Sarı-kırmızılı yöneticiler de önümüzdeki 2 hafta içinde sol bek transferini bitirmeye çalışacak.

Gedson pazarlığı

Öte yandan Galatasaray yönetimi, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık oynayan ve yeteneklerini kanıtlayan Gedson Fernandes için Benfica'ya resmi teklifini yapıp beklemeye geçti: 1 yıl vadeli 2 milyon Euro kiralama bedeli. Sportif direktörlüğünü, Fatih Terim'in eski öğrencisi olan Rui Costa'nın yaptığı Portekiz kulübü ise yarısı peşin yarısı vadeli 3 milyon Euro veya peşin 2.5 milyon Euro talep ediyor. Satın alma opsiyonu da 15 milyon Euro. Galatasaray ise opsiyonu 8 milyon Euro'ya çekmeye çalışıyor.

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