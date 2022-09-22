Teremyağlı peynirli Sivas katmeri tarifi nasıl yapılır? Sivas katmeri püf noktaları

Sivas katmeri nedir ve Sivas katmeri nasıl yapılır?

Adından da anlaşılacağı üzere Sivas mutfağının en meşhur lezzetlerinden biri olan katmer, hamur işi denilince akla gelen ilk tariflerden

Sivas'ta kent merkezindeki 210 pide fırınında günde ortalama 50 bin yöreye özgü katmer ve çörek üretiliyor. Hamur işi denince ilk akla gelen tariflerden biri olan Sivas katmerinin yapılışı çok zor değil ancak biraz sabır ve ustalık istiyor. Sivas katmerinin yapılışı çok zor değil ancak biraz sabır ve ustalık istiyor. Biz bu tarifimizde katmeri sade yaptık ama siz arzu ederseniz içine peynir, patates gibi bir malzeme ekleyip farklı bir tat da elde edebilirsiniz. Peki Sivas katmerinin püf noktaları nelerdir? Sivas katmeri nasıl yapılır?

Teremyağlı Peynirli Sivas Katmeri Tarifi İçin Malzemeler

2,5 su bardağı süt

1 kilo un

1 tatlı kaşığı tuz

Arasına sürmek için

150 gram teremyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

İç harcı için

350 gram beyaz peynir

Üzeri için

1 yumurta sarısı

Teremyağlı Peynirli Sivas Katmeri Tarifi Nasıl Yapılır?

Unu genişçe bir kaba alalım ortasını açıp tuzu ve yavaş yavaş sütü ekleyerek özlü güzel bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Hamurumuz çok yumuşak olmamalı biraz sert olmasına dikkat edelim.Hamurumuzu 8 eşit parçaya bölelim. İlk bezeyi alıp açabildiğimiz büyüklükte açıp erittiğimiz teremyağ ve sıvı yağ karışımından her yerine sürerek önce 2 kenarından ortaya doğru daha sonra diğer 2 kenarından ortaya doğru gözleme şeklinde katlayıp kenara alalım. Kalan 3 bezeyi de bu şekilde bitirelim. Daha sonra diğer 4 bezeden ilkini yine büyük bir daire şeklinde açalım. Heryerini yağlayıp ortasına diğer katlayarak hazırladığımız katmeri koyalım ve yine aynı şekilde katlayıp kare şeklini oluşturalım. Son olarak büyütlebildiğimiz kadar büyültüp ortasına peynir döküp 2 kenarından ortaya katlayıp ters çevirerek tepsiye koyalım. Kalan bezeleri de bu şekilde bitirelim. Üzerine yan şekilde 1 parmak aralıklarla kesik atalım ve yumurta sarısını sürüp 180 derece fırında 30-40 dk kadar pişirelim çıkarınca ilk sıcaklığı geçince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Sivas Katmeri Püf Noktaları

Hamur için kullanacağınız sıvı mutlaka ılık olmalı. Soğuk ya da sıcak olursa mayalanma gerçekleşmez. Hamur iyi yoğrulmalı ve mutlaka üstünü kapatıp mayalamaya bırakmalısınız. Aralarına margarin yerine tereyağ sürmenizi tavsiye ediyoruz.

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