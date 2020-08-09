Tercih yaparken aman dikkat! Uzman isimden önemli uyarılar

NURULLAH ALPAY Yeniakit.com.tr

Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, üniversite tercihleriyle ilgili öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

"Yarınımızın teminatı olan gençlerimiz hayatlarının belli bir bölümünü şekillendirmek için girmiş oldukları üniversite sınavı sonrasında tercihlerini yapma aşamasına gelmişlerdir. Bu anlamda bazı önemli tavsiyeleri paylaşmanın tam zamanı olduğu kanaatindeyim." diyen Adnan Kalkan madde madde önerilerini şu şekilde sıraladı:

1. İlgi alanına değil etki alanına yönelmek gerekir. İlgi alanında olan fakat etki alanında olmayan bir mesleği tercih etmek yeteneği olmayan bir meslekte ya çalışamamak ya da ömür boyu başarısız ve mutsuz bir mesleği icra etmeye sebep olacaktır.

2. Seçeceğiniz mesleklerde 4 yıl sonrasını ve hatta daha sonrasını düşünerek tercih edin. Nitekim özellikle devlet memurluğu niteliğindeki mesleklerde yığılmalar göz önünde bulundurularak Okulu bitirdiğinde boş kalmayacağı, çalışabileceği meslekleri tercih etmek gerekir.

3. Öyle bir meslek tercih edin ki işinizi yaparken tatildeymiş gibi çalışarak başarıya ulaşın. Çalışırken sizi sıkacak, sizi gerecek bir bölüm tercih etmeyin.

4. Son zamanlarda özellikle önümüz 20 yılda ortadan kalkacak olan bölümler yani meslekler olduğu gibi yeni mesleklerin de ortaya çıkacağı ve önem kazanacağı dolaşmaktadır. Seçeceğiniz mesleği olası değişimlerini göz önünde bulundurarak seçmeniz gerekmektedir.

5. Özellikle yazılım, yapay zeka, teknoloji, mühendislikler ve tarıma dayalı meslekleri tercih etmeniz geleceğin dünyasında hem ekonomik anlamda kazanç sağlamanız hem de başarılı olmanız açısından önemlidir.

6. Seçeceğiniz meslek hem kendi işinizi yapabileceğiniz hem de olası ataması olan bir bölüm olmasına dikkat edin.

7. Seçeceğiniz mesleklerle ön plana çıkan üniversiteleri öncelik tercih olarak yazın. Fakat sakın üniversite tercih ederek mesleği seçmeyin. Yani önemli olan üniversiteden önce meslektir. Nitekim hangi üniversitede okursanız okuyun Önemli olan kendinizi ne kadar geliştirdiğinizdir. Önce mesleğinizi belirleyin ardından en iyi üniversiteyi tercih etmeye çalışın.

8. İl dışında bir üniversite tercih etmektense il içinde bir üniversiteyi tercih etmeniz çevre oluşturmanız açısından daha önemlidir. Ayakları üzerinde durmak için il dışında okumak anlayışını doğru bulmuyorum. Bunu yaşadığınız ilde de yapabilirsiniz.

9. Asla puan üstünlüğüne göre tercih yapmayın. Yaşayabileceğiniz ve okuyabileceğiniz kısacası sizi zorlamayacak üniversiteleri tercih etmeye çalışın. Nitekim istemediğiniz Bir ilde puanı yüksek olsa bile bir üniversite okumanız huzurunuzu kaçırabilir. Üniversite hayatınız boyunca huzursuzluk yaşayabilirsiniz.

10. Önemli bir diğer husus, düşük puan alıp toplum baskısından kurtulmak için tercih yapıp ileride boş kalacağı ve başarılı olamayacağı bir mesleği tercih etmektense bir seneyi daha feda edip başarılı olabileceği bir mesleğin tercih edilmesi daha anlamlıdır.