İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği sumağın faydaları: Boğaz ağrısına iyi geliyor! Aç karnına sumak suyu içerseniz...

Orta Doğu'da sıklıkla tüketilen sumak, Türk mutfağında genellikle kebap ve soğan salatalarında kullanılır. Antioksidan kapasitesi en yüksek baharat olan sumak, sadece lezzeti değil şifasıyla da göz dolduruyor.

Özel aroması ile bilinen sumak bitkisinin suyu da çokça faydalı olarak bilinmektedir. Alternatif tıp alanında da yararlanılan bu bitkinin meyvesi küre şekline benzemektedir. Kırmızı veya bordo renge sahip olduğu bilinen sumak, vücutta iltihaplar ve hazımsızlık başta olmak üzere pek çok farklı rahatsızlığa da iyi gelmektedir.

O SADECE BAHARAT DEĞİL AYNI ZAMANDA ŞİFA KAYNAĞI

Yabani ot türlerinden biri olan sumak meyvesi toplanır ve öğütülerek baharat haline getirilir. Hemen hemen her toprakta yetişebilen sumağın 150 farklı çeşidi bulunuyor. İbn-i Sina'nın El- Kanun -Fi't tıbbi kitabında da sumaktan bahsedilmiştir. Bilim insanı İbn-i Sina, sumağın balla karıştırılıp ezildiğinde kanamayı durdurma etkisinden bahsetmiştir.

Eski zamanlarda binlerce yıl boyunca kumaş boyası olarak kullanılan sumak, zamanla alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Sumak sadece baharat olarak değil, çay şeklinde hazırlanarak tüketilebilir. Özellikle sindirim sorunlarının tedavisinde etkili olan bu kırmızı baharat, diyabetten bağışıklık sistemini iyileştirmeye kadar etkili. Bir hafta boyunca sumak çayı içer ya da baharatını yemeklerinize eklerseniz bu sağlık sorunlarına yakalanma riskini en aza indirebilirsiniz.

İbn-i Sina'nın da sağlık için tavsiye ettiği sumağın sağlığımıza olan faydaları

-Kolesterolü düzenler.

-Cildi koruyucu özelliği bulunur.

-Cilt sorunlarının tedavisinde kullanılabilir.

-Mide problemlerinin önlenmesinde ve hazımsızlıkta etkilidir.

-İltihaplara iyi gelir. Sumak tohumları akciğer enfeksiyonuna ve buna neden olan mantara karşı etkilidir. Eklem hastalıklarına iyi gelir.

-Ağız yaralarına iyi gelir.

-Düzenli olarak sumak suyu içmek hazımsızlığı önler.

-Cildin korunmasına ve kendini yenilemesine yardımcı olur.

-Kalbi destekler.

-Karaciğeri korur. Sindirimi düzenler.

-Sumak güçlü bir diüretiktir. Bunun anlamı vücutta idrar söktürücü etki göstermesidir. Yol açtığı bu etki sayesinde sumak, idrar yolu enfeksiyonlarından korunmaya yardımcı olurken yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlar.

Sumak suyu gribe iyi gelir mi?

Grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı koruma sağlar.

Solunum sistemini rahatlatma özelliği vardır. Yaprakları kaynar suda demlenir ve ılıdıktan sonra bu su ile gargara yapılırsa, boğaz ağrısına iyi gelir.

SUMAK SUYU TARİFİ

Yapılışı: Bir çay bardağı kaynamış suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumağı ekleyin 5 dakika demlenmeye bırakın daha sonra süzerek içebilirsiniz. İsterseniz 1-2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.

1 bardak sumak suyunun faydaları şaşırtıyor

ANTİFUNGAL ETKİSİ VARDIR: Akciğer enfeksiyonuna neden olan aspergillus flavus mantarıyla savaşma özelliğine sahip. Bu mantarla mücadele ederek bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine yardımcı olur.

MÜKEMMEL BİR ANTİOKSİDANDIR: Hücrelerin yaşlanmasına karşı koruma sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda üst solunum yolları rahatsızlıkları sonucu oluşan ateşin düşürülmesinde etkilidir. Bunun için çayını demleyip içebilirsiniz.

DİYABETİN DOĞAL İLACIDIR: Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda sumağın kan şekeri değerlerini düşürdüğü ortaya konmuştur.

DAMAR SERTLİĞİ TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR: Damar sertliği, beyin atardamarlarının kalınlaşmasına, kalp krizine ve felce neden olabilir. Sumak ise lipidlerin damarlar çevresinde birikmesini engeller ve kalp sağlığını destekler.

SUMAK SUYU NE ZAMAN VE NASIL İÇİLİR?

İki hafta boyunca sumak suyunu düzenli şekilde tüketirseniz faydalarını daha rahat görebilirsiniz. Sumak suyunu kaynamış su içerisinde demleme şekli ile tüketebilirsiniz. Hazırlayacağınız suyu sıcak ya da soğuk bir şekilde tüketebilirsiniz.

Sumak Çayı ( Faydalarıyla ) Tarifi Nasıl Yapılır?

Malzemeler sadece 1 yemek kaşığı kurutulmuş sumak ve 1 bardak kaynar sudur. Bir sürahiye atılan kaynar suyun içine 1 yemek kasığı sumak katılır ve 10 dakika dinlendirilir, ister sıcak ister soğuk aç karına tüketilir.