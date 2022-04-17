Terbiyeli mercimek çorbası nasıl yapılır? Terbiyeli mercimek çorbası tarifi
Nefis terbiyeli mercimek çorbası yapılışı | Mercimek çorbası sofraların olmazsa olmazlarındandır. Mercimek çorbasını kimi süzme, kimi domatesli kimi ise terbiyeli olarak yapmayı tercih eder. Peki, terbiyeli mercimek çorba için hangi malzemeler gerekli? Terbiyeli mercimek çorba tarifi
İftarda içinizi ısıtacak leziz bir çorba arıyorsanız; işte terbiyeli mercimek çorbası tarifi
Terbiyeli mercimek çorbası tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı kırmızı mercimek
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı tereyağı
1 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
6 su bardağı su
Terbiyesi için:
1 adet yumurta sarısı
3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı limon suyu
1 tatlı kaşığı un
Üzeri için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı pul biber
Terbiyeli mercimek çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı yemeklik olarak doğrayın.
Bir tencereye tereyağı ve zeytinyağını alın.
Isınan yağın içerisine soğanları ekleyip kavurun.
Güzelce yıkadığınız mercimekleri soğanın üzerine ekleyin.
Suyu, baharatları ekleyip çorbayı kaynamaya bırakın.
Mercimekler yumuşayınca çorbayı blendardan geçirin.
Bir kasede yoğurt, limon suyu, yumurta sarısı ve unu çırpın.
Çorbadan bir kepçe alın ve terbiyeye ilave edin.
Ilıştırdığınız terbiyeyi çorbaya ekleyip karıştırın.
Çorba bir taşım kaynadıktan sonra ocağın altını kapatabilirsiniz.
Bir tavada pul biberi kızdırın ve servis aşamasında çorbanın üzerine gezdirin.
Afiyet olsun.