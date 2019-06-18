0553 313 94 23

Terasta yoga

Uluslararası Dünya Yoga Gününde yoga gönüllüleri plaza terasında buluşacak.

18 Haziran 2019 Salı 14:12
Terasta yoga

Uluslararası Dünya Yoga Gününde yoga gönüllüleri plaza terasında buluşacak.


2014 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve o günden bu yana her sene 21 Haziran tarihinde dünyanın 179 ülkesinde kutlanan Uluslararası Yoga Günü, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Akmerkez Üçgen Teras’ta kutlanacak. Yoganın; Nidra’dan Vinyasa’ya, Hatha’dan Mandala’yave Wudang Tai-Chi’ye kadar çeşitli türleri uygulamalı olarak Akmerkez misafirleri ile konunun uzmanları eşliğinde açık havada gerçekleşecek.


‘Yoga Festivali’nde, aynı zamanda yoganın felsefesi, ileri dönüşüm, doğal taşlar, cam üfleme atölyesive permakültür eğitimi gibi tras bahçesi etkinliklerişifa alanında terapiler, birbirinden keyifli konularda söyleşiler de olacak.


Okay Temiz ve Ritm Grubu, Seda Bağcan ve DJ performansları sahnede olacak


Okay Temiz,Ritm Grubu ve Afrika dansçıları, özel performansları ile yılın en uzun gününü katılımcılar için unutulmaz kılacak. Misafirlar, Seda Bağcan’ın Ekin Eti eşliğinde gerçekleştireceği konseride dinleme imkanı bulacak. Gece DJ performansları ile devam edecek.


21 Haziran Cuma günü boyunca sabah saat 10.30 ila akşam 00.30’a kadar dopdolu bir programla gerçekleşecek olan festivalde, Hindistan İstanbul Konsolosu Sanjay Jain ile Yoga sistemini Türkiye’ye getiren ve bu alanda ülkemizde öncü olan Yoga Vakfı Kurucu Başkanı Yogi Adnan Çabuk da bir söyleşi gerçekleştirecek. Çabuk, “179 ülkede aynı anda kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü’nü insanlığın bir bayramı olarak görüyoruz. Yoga Vakfı olarak, insanlığa hizmet düşüncesiyle yogayı tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu özel günde herkesi Akmerkez’e bekliyoruz” sözleriyle tüm yoga tutkunlarını davet etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 14:12
  1. doğa
  2. konser
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Körfez’de çevre çalışmaları devam ediyor
    1. Körfez’de çevre çalışmaları devam..
    2. "AK Parti'ye ders vereceğiz" diyenler,..
    3. Hizmet-İş kortejinden Mursi için..
    4. Başkan Söğüt; “15 branşta hizmet veren..
    5. Darıca’da selden sonra başlatılan..
    6. Hacılar’da el sanatları sergisi
    7. Sepaş Enerji Buluşmaları’nın ilki..
    8. Hasan Ali Yener kimdir? Hasan Ali..
    9. Zorlu Enerji’nin Yeşil Kredisi ‘En İyi..
    10. Said Mursi için Gebze’de gıyabi cenaze..
    11. Muhammed Mursi için gıyabi cenaze..
    12. Erdoğan, Mursi için kılınacak gıyabi..
    13. Bolu'da otomobil dereye düştü! 3 ölü
    14. Sason’da Mursi için gıyabi cenaze..
    15. Pakistan'da mahsur kalan 7 dağcıdan..
    16. Konya’da Mursi için gıyabi cenaze..
    17. Türksat, engelliler ve yaşlılar için..
    18. Avrupa’nın biberi Yenişehir’den
    19. Spot piyasada elektrik fiyatları
    20. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi..
    21. TOKİ Kilis kura sonuçları sorgula
    22. Mardin’de Muhammed Mursi için gıyabi..
    23. Bolu'da otomobil dereye düştü: 3 ölü
    24. Lübnan'da Mursi için gıyabi cenaze..
    25. Diyarbakır’da hafif ticari araç refüje..
    26. Akar'dan, ABD'nin mektubuna cevap!
    27. Beşiktaş'tan yılın transfer bombası..
    28. ANALİZ - Avrupa Birliği yeni..
    29. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı..
    30. Terasta yoga
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması