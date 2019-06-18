Terasta yoga

Uluslararası Dünya Yoga Gününde yoga gönüllüleri plaza terasında buluşacak.

2014 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve o günden bu yana her sene 21 Haziran tarihinde dünyanın 179 ülkesinde kutlanan Uluslararası Yoga Günü, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Akmerkez Üçgen Teras’ta kutlanacak. Yoganın; Nidra’dan Vinyasa’ya, Hatha’dan Mandala’yave Wudang Tai-Chi’ye kadar çeşitli türleri uygulamalı olarak Akmerkez misafirleri ile konunun uzmanları eşliğinde açık havada gerçekleşecek.

‘Yoga Festivali’nde, aynı zamanda yoganın felsefesi, ileri dönüşüm, doğal taşlar, cam üfleme atölyesive permakültür eğitimi gibi tras bahçesi etkinliklerişifa alanında terapiler, birbirinden keyifli konularda söyleşiler de olacak.

Okay Temiz ve Ritm Grubu, Seda Bağcan ve DJ performansları sahnede olacak

Okay Temiz,Ritm Grubu ve Afrika dansçıları, özel performansları ile yılın en uzun gününü katılımcılar için unutulmaz kılacak. Misafirlar, Seda Bağcan’ın Ekin Eti eşliğinde gerçekleştireceği konseride dinleme imkanı bulacak. Gece DJ performansları ile devam edecek.

21 Haziran Cuma günü boyunca sabah saat 10.30 ila akşam 00.30’a kadar dopdolu bir programla gerçekleşecek olan festivalde, Hindistan İstanbul Konsolosu Sanjay Jain ile Yoga sistemini Türkiye’ye getiren ve bu alanda ülkemizde öncü olan Yoga Vakfı Kurucu Başkanı Yogi Adnan Çabuk da bir söyleşi gerçekleştirecek. Çabuk, “179 ülkede aynı anda kutlanan Uluslararası Dünya Yoga Günü’nü insanlığın bir bayramı olarak görüyoruz. Yoga Vakfı olarak, insanlığa hizmet düşüncesiyle yogayı tanıtmak ve yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Bu özel günde herkesi Akmerkez’e bekliyoruz” sözleriyle tüm yoga tutkunlarını davet etti.