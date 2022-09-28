Tepsi kebabı tarifi! En kolay ve pratik tepsi kebabı nasıl yapılır? Tepsi kebabının içine ne konur?

Tepsi kebabı tarifini merak edenler arama motorlarında tepsi kebabının en pratik, en kolay ve lezzetli tarifini sorguluyor. Tepsi kebabı tarifi, püf noktaları ve malzeme listesi haberimizde...

Tepsi kebabı tarifi

Tepsi kebabının içine ne konur?

Malzemler

Yarım kg orta yağlı kıyma

1 tane kuru soğan

1 tane yeşil biber

¾ demet maydanoz

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı pul biber

2 çay kaşığı tuz

Üzerini Süslemek İçin;

1 tane domates

1 tane soğan

2 tane çarliston biber

Sosu İçin;

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tepsi kebabı tarifi nasıl yapılır?

Soğan, maydanoz ve yeşil biberi robotta çekin. Eğer robotunuz yoksa bunları çok ince olacak şekilde doğrayın. Kıymayı derin bir kaba alın. Üzerine robottan geçirdiğiniz malzemeleri ve baharatları ekleyin. Harcı iyice yoğurun. Kebabın şekli bozuk olsun istemiyorsanız, yoğurma işlemine dikkat edin. Hazırlanan karışımı orta boy yuvarlak bir fırın tepsisine yayın. Hiç boşluk kalmayacak şekilde tepsinin her tarafını kapatın. Üzerini süslemek için, domatesi dörde bölüp kıymanın üzerine dağıtın. Biberlerin saplarını alıp ortan 2’ye bölüp domateslerin aralarına sıralayın. Soğanı da soyup 4 parçaya ayırarak aynı şekilde sıralayın. Salçayı sıvı yağ ile karıştırarak, tepsinin her tarafına gezdirin. Önceden ısıtılmış fırında, 200 derecede pişirin. 40 dakika gibi bir sürede tepsi kebabı hazır olacaktır.

Tepsi kebabının diğer püf noktaları şöyle:

Malzemelerin iyice birbirine karışmasına özen gösterilmeli. Tereyağın tüm kebaba yayılması sağlanmalı. Tüm malzemeler aynı anda yoğurulmalı, sonradan malzeme eklenmemeli. Soğan ve sarımsak ince ince kıyılarak kullanılmalı. Biber salçası 1 su bardağı suyla sulandırılmalı.

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