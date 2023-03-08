Tepkilerin ardından domateste yasak kalktı! Vatandaşı üzecek karar

Tarım ve Orman Bakanlığı domateste ihracat yasağının kaldırıldığını bildirdi. 2 Mart'ta getirilen yasağın daha önce 14 Nisan'a kadar süreceği açıklanmıştı. Söz konusu kısıtlamaya sektör temsilcileri itirazda bulunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, daha önce 14 Nisan'a kadar süreceği açıklanan domateste ihracat kısıtlamasının kaldırıldığını bildirdi.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yollanan tebliğde domates kısıtlamasının bugün itibarıyla kaldırıldığı ve ihracat için Bitki Sağlık Sertifikası ve/veya Sağlık Sertifikası düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı belirtildi.

Genel Müdürlük tarafından 2 Mart'ta yayımlanan tebliğde 'domates fiyatlarında yaşanan anormal fiyat artışları ve 11 ili doğrudan etkileyen deprem afeti nedeniyle gıda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla tedbir alınması ihtiyacının doğduğu' belirtilmişti. Bu sebeple 14 Nisan'a kadar domateste ihracat kısıtlaması getirilmişti.

Vatandaş sevinmişti

Domatese getirilen ihracat kısıtlaması sonrası fiyatlarda yüzde 40'a kadar düşüş gözlenmişti. Fiyatların gerilemesini fırsat bilen vatandaşlar 1 kilo yerine 3 kilo ve daha fazla domates almaya başlamıştı.

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Sektör temsilcilerinden itiraz geldi

Bu karara sektör temsilcileri itiraz etmişti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yaş Meyve ve Sebze Sektör Kurulu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İhracat kısıtlaması en başta üreticileri olumsuz etkileyecektir. Üretimdeki düşüş fiyatların yani enflasyonunun daha da artmasına neden olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Açıklamada ayrıca rakiplerden elde edilen pazarların bir günde kaybedilmesinin söz konusu olduğu vurgulanmıştı.