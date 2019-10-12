Tepkilere dayanamayan Tarkan sonunda konuştu! Harekat mesajı tepki çekti

Türkiye, Suriye'deki terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı geçtiğimiz gün başlattı.

Türk askeri Suriye'de ilerlerken, sanat camiasından bazı isimlerin sessiz kalmasına tepkiler vardı. O isimlerden olan Tarkan, halen harekata destek çıkıp Mehmetçik'e moral olacak bir mesaj yayınlamadı. Skandal tutumuyla tepki çeken Tarkan, sadece şehitlerimize rahmet dileyince, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Şarkıcı Tarkan paylaşımında; "Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimiz ve sivil vatandaşlarımız için çok üzgünüm. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı, sabır ve güç; yaralılar için acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tepkiler peş peşe geldi

Tarkan'ın anca iteleyince konuşması ve harekata halen destek vermemesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Bir vatandaş, "Sadece ölenlere üzülüyor ama harekattan memnun değil herhalde." diye yazarken, bir diğer sosyal medya kullanıcısı, "Başsağlığı değil destek veriyor musun onu açıkla politik konuşma" ifadesini kullandı.