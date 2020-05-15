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Tepabaşı’nda temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:52:13 -
Tepabaşı’nda temizlik çalışmaları hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Ekipler ilçe genelindeki mahallelerde kaldırım ve yolları titizlik ile temizliyor.


Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge aracı ve yol yıkama aracı da görev yapmaya devam ediyor. Ekipler bu kapsamda hafta boyunca Eskibağlar, Zafer, Fatih, Tunalı, Yenibağlar, Ömerağa, Bahçelievler, Şirintepe, Uluönder, Güllük, Kumlubel, Zincirlikuyu, Yeşiltepe, Sütlüce, Esentepe, Sazova ve Ertuğrulgazi mahallelerinde çalışma yaptı. Mahalle sakinleri çalışmadan dolayı memnuniyetini ifade ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceğini bildirdi.

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