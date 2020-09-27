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Spor Teniste Fransa Açık heyecanı başladı
Spor

Teniste Fransa Açık heyecanı başladı

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Simona Halep, Sara Sorribes Tormo'yu yenerek ikinci tura çıktı - Turnuvaya ilk kez katılan 19 yaşındaki Sinner, tek erkeklerde 11 numaralı seribaşı Goffin'i eleyerek günün sürprizine imza attı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:41:02 -
Teniste Fransa Açık heyecanı başladı

ANKARA (AA) - Teniste sezonun son grand slam turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) ilk gününde Simona Halep, Sara Sorribes Tormo'yu 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 ay ertelenen Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuva, ana tablo ilk tur karşılaşmalarıyla başladı.

Günün öne çıkan mücadelesinde tek kadınlar 1 numaralı seribaşı Simona Halep, 1 saat 22 dakikada tamamlanan maçta dünya 70 numarası Sara Sorribes Tormo'yu 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup etti. İkinci tura yükselen Halep, Irina Camelia Begu-Jil Teichmann eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Tek kadınlarda 10 numaralı seribaşı Victoria Azarenka ise 1 saat 1 dakika sonunda 6-1 ve 6-2'lik setlerle Danka Kovinic'i 2-0 yenerek tur atladı. Azarenka, ikinci turda Anna Schmiedlova-Venus Williams maçının kazananı ile mücadele edecek.

Turnuvaya ilk kez katılan 19 yaşındaki Jannik Sinner, 1 saat 59 dakika süren mücadelede tek erkeklerde 11 numaralı seribaşı David Goffin'i 7-5, 6-0, 6-3'lük setlerle 3-0 yenerek günün sürprizine imza attı. İkinci tura adını yazdıran dünya 70 numarası Sinner, Benjamin Bonzi ile eşleşti.


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