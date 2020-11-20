  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Tenis: ATP Finalleri
Spor

Tenis: ATP Finalleri

Erkekler sezon sonu turnuvasında İspanyol Nadal, Yunan Tsitsipas'ı 2-1 mağlup etti

Yeniakit Publisher
2020-11-20 02:24:04 -
Tenis: ATP Finalleri

LONDRA (AA) -Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nin ilk gününde İspanyol Rafael Nadal, Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 2-1 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, beşinci gün maçlarıyla devam etti.

Londra 2020 Grubu karşılaşmalarının oynandığı beşinci günün kapanış maçında, 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas karşılaştı.

Nadal, 2 saat 4 dakika süren mücadelede rakibini 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup etti. İspanyol Nadal, sezon sonu turnuvası yarı finalinde Rus Daniil Medvedev ile karşılaşacak.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi: Satıldılar!
Medya

Ulusalcı yazarlar artık İsviçre işçisi: Satıldılar!

Sözcü Gazetesi, merkezi İsviçre'de bulunan Beme Media A.G isimli şirket tarafından satın alındı. Sözcü ve Korkusuz'un ulusalcı yazarları Uğu..
Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi
Teknoloji

Altay tankında kritik gelişme! Harekete geçildi

Motor bulunamaması nedeniyle üretimi adeta yılan hikayesine dönen Altay tankıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Altay tankını se..
Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!
Siyaset

Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleri ortaya çıktı!

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, büyük vaat ve namus sözleriyle İBB Başkanlığına seçilen Ekrem İm..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay