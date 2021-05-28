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Ekonomi TEMSA’ya EcoVadis’ten sürdürülebilirlik ödülü
Ekonomi

TEMSA’ya EcoVadis’ten sürdürülebilirlik ödülü

TEMSA, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ve sürdürülebilirlik alanındaki performansıyla, küresel derecelendirme platformu EcoVadis tarafından 55 binden fazla şirketin incelenmesiyle verilen değerlendirme puanı sonucu gümüş kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:47:00 -
TEMSA’ya EcoVadis’ten sürdürülebilirlik ödülü

TEMSA, otomotiv sektöründeki dönüşüme öncülük yapmasının yanı sıra sosyal sorumluluk bilinciyle tüm paydaşları için değer üretmeye ve çevre dostu projeler geliştirmeye devam ediyor.

Kritik dönem

TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, “Şirketlerin, çalışanlarından müşterilerine, iş ortaklarından içinde bulunduğu topluma, kamudan doğa ve çevreye kadar çok farklı alanlarda sorumluluk sahibi olduğu, bütünleştiği bir düşünce yapısının, kurumsal hayatta daha fazla yayıldığı bir dönemden geçiyoruz artık. Salgın süreci de bu sosyal bilinçlenmeye hız kazandırdı. Dünyaya, toprağa, çevreye, insanlığa karşı sorumluluklarımız da çok daha hızlı bir şekilde arttı” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşmeye hız verildi

TEMSA olarak, özellikle son 4-5 yılda şirket bünyesinde hayata geçirilen dijital dönüşüm yatırımlarına hız vererek bu dönemde en hızlı hareket eden şirketlerden biri olduklarını aktaran Doğancıoğlu, şunları kaydetti: “Diğer yandan sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, elektrikli araçlara yaptığımız tüm yatırımları, doğaya, çevreye, insanlığa ve tüm paydaşlarımıza katma değer yaratma yolunda önemli bir araç olarak görüyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, bu konudaki çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Bu kapsamdaki uygulamalarımızın EcoVadis platformunda taçlandırılması hem küresel pazardaki konumumuz hem de paydaşlarımızın stratejik karar süreçleri açısından çok değerli.”

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