  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Süper Lig'de Balotelli bombası
İtalya'da teleferik faciası: Çok sayıda ölü var
Cristiano Ronaldo ‘yarım milyar’ oldu
FOX TV’nin taktiği felaketi oldu! Hülya Avşar'dan şaşkına çeviren açıklama
Ekonomi Temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacak
Ekonomi

Temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacak

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılan açıklamaya göre temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacak

Yeniakit Publisher
2021-05-23 15:24:00 -
Temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 22 Kalem Temizlik ve Muhtelif Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecekler .İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kutbettin duran

şartnameyi görmek istiyorum
  • Yanıtla

kutbettin duran

şartnameyi görmek istiyorum
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Sedat'ın şamarını yedi Akit'e sardı! Sen kendi namusunu temizlesene Hadi...
Gündem

Sedat'ın şamarını yedi Akit'e sardı! Sen kendi namusunu temizlesene Hadi...

Devrik mafya lideri Sedat Peker'in şamarını yiyen İnternet Haber Grup Başkanı Hadi Özışık Akit'e sardı.
İYİ Partili Lütfü Türkkan faka bastı! 'Havva teyze' yalanı elinde patladı
Siyaset

İYİ Partili Lütfü Türkkan faka bastı! 'Havva teyze' yalanı elinde patladı

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'e soru sorduğu için hakarete uğrayan Rizeli Havva Se..
Milyonlarca Türk'e Bitcoin şoku!
Ekonomi

Milyonlarca Türk'e Bitcoin şoku!

Kripto paraların piyasa değeri 12 Mayıs’tan bu yana geriliyor. 2.5 trilyon dolarlık piyasa değerindeki gerileme ivme kazandı. Elon Musk’ın t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay