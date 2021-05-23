Temizlik ve muhtelif malzeme satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 22 Kalem Temizlik ve Muhtelif Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden verecekler .İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacak.

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