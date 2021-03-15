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Teknoloji Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması
Teknoloji

Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak’tan ayda iki tane yapılacağını ve birim başı maliyetinin yaklaşık 100 milyon dolar olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:20:00 -
Temel Kotil'den Milli Muharip Uçak açıklaması

Habertürk’te Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katılan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Milli Muharip Uçak (MMU) fiyatının yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Bugüne kadar 600 milyon dolar destek aldıklarını belirten Kotil, "Ayda iki adet MMU üretim kapasitesine sahip olacağız. Yılda sadece MMU’dan elde edeceğimiz ciro 2,4 milyar dolar olacak. Şu an 4 bin mühendisimizin 1000’i bu projede görev yapıyor. Projenin ilerleyen döneminde sadece MMU’da çalışan mühendis sayısının 6 bine çıkmasını hedefliyoruz. 100 civarı İngiliz mühendis var. İngiltere’den de bize destek veren şirketler var” dedi.

Altaylı’nın "Pakistan’ın MMU’ya katılacağı konusunda bir gelişme var mı?" sorusuna Kotil, konunun daha çok diplomatik olduğunu belirterek "MMU projesine hangi ülke katılır bilemem. Ancak şu an resmi bir ülkenin katılımı yok" dedi.

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Yorumlar

Fevzi

Bu işte İngilizlerin olması beni gıcıklandırıyor.  
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taci

gardas hele bir canli görek de fiyati sonra belirlersin.  
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