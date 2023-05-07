Temel Kotil KAAN'ın eşsiz özelliklerini tek tek anlattı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, TGRT Haber'de yayınlanan "Seda Akbay ile Gün Başlıyor" programına konuk oldu. Kotil, Milli Muharip Uçak KAAN hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

F-16 bağımlılığını bitirecek

KAAN'ın Türkiye'nin F-16 bağımlılığını bitireceğini söyleyen Kotil, TUSAŞ'ın ilk önceliğinin ihracat olduğunu ifade etti.

KAAN'ın 5. nesil bir savaş uçağı olduğunu belirten Kotil, bu tarz uçaklara dünyada sadece ABD, Rusya ve Çin'in sahip olduğunu dile getirdi:

"KAAN, Allah'ın izniyle bu yıl sonunda uçacak inşallah" diyen Kotil sözlerinin devamında KAAN'ın eşsiz özelliklerinden bahsetti.

Kotil, "Motorunu da 2028'de inşallah TR Motor bitirecek. Şu anda yapılıyor. Yüzde 100 yerli bir uçak olacak. Böyle bir uçak yaklaşık 100 milyon dolara satılır. Ancak şu anda biz net fiyatını söyleyemeyiz" diye konuştu.

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KAAN'ın F-35'in üzerinde bir uçak olduğunu belirten Kotil şöyle devam etti:

"2028'de Hava Kuvvetlerimize 20 tane teslim ediyoruz. 2029 itibariyle her ay 2 tane üreteceğiz. Sıra bize geldi. Artık ülkemiz istediği ülkeye satabilecek. Ülkenin bekası için çok önemli bir uçak. Bu uçağın güreşeceği uçaklar Amerika'da, Rusya'da ve Çin'de var."