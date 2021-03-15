Temel Kotil duyurdu! Yerli motor için geri sayım başladı

Türkiye, İtalyan-İngiliz ortak üretimi olan A-129 Mangusta helikopterini yeniden tasarladı, motorlarını değiştirdi, kendi ürettiği aviyonik ve silah sistemleri ile kendi ürettiği palleri, yine kendi ürettiği gövdeye entegre etti ve ortaya Türk taarruz ve taktik keşif helikopteri T-129 ATAK çıktı.

Şu anda sınıfında dünyada üretilen helikopterler arasında rahatlıkla ilk üç içinde gösterilebilecek olan ATAK, atası Mangusta’dan çok daha üstün bir helikopter oldu.

ATAK, Türkiye dışında da pek çok ülke için son derece maliyet etkin biz çözüm olarak belirdi. Türkiye’nin “Kardeş” ve “Dost” olarak nitelendirdiği Azerbaycan ve Pakistan, Atak helikopter almak için girişimde bulundu.

Pakistan’la 30 helikopter için sözleşme bile imzalandı ancak bu satış, ABD engeline takıldı. Şu anda T-129 Atak helikopterinde ABD üretimi iki adet motor kullanılıyor ve ABD’den motorun başka bir ülkeye ihracatına izin çıkmadı. Türkiye Pakistan’dan 6 aylık bir ek süre istedi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, TUSAŞ Motor Sanayii TEI tarafından üretilen yerli motorun T-129 ATAK helikopterinde testlerinin sürdüğünü belirtti.

TUSAŞ’ın çalışmaları hakkında bilgi veren Kotil, tamamen yerli ve milli bir tasarım olan ATAK-2 helikopterinin, sınıfında dünyanın en iyisi olarak gösterilen Amerikan Apache helikopterinden daha üstün olacağını ifade etti.

Kotil, henüz Türkiye’de bu büyüklükte motor olmadığı için ATAK-2’nin motorunun Ukrayna’dan geleceğini; 11 ton ağırlığında ve çift motorlu olacak helikopterin 1500 kg ağırlığında silah yükü taşıyabileceğini söyledi.

Halihazırda görev yapan T-129 Atak helikopter 300 kg silah yükü taşıyor.

Prof. Dr. Temel Kotil şu açıklamalarda bulundu:

"T625 (Gökbey) ilk uçuşunu yaptığında dişli kutusu süper stabil çıktı. Helikopterde en önemli şey dişli kutusu, onun titreşim yapmaması gerekir, stabil olması gerekir. 10 numara tuttu. Başkası yapıyorsa biz de yaparız. Bu 50 saati doldurdu şu anda, sertifikasyon uçuşlarını yapıyor. 2023 yılında, 18 Mart’ta Çanakkale’de ilk uçuşunu gerçekleştirecek bu. Bu da bizim 11 ton sınıfında bir helikopterimiz. 2022 yılı içerisinde 3 tane teslim edeceğiz. Sivile de satılacak."