Temel Kotil duyurdu! Motorlu Hürjet sahneye çıkıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Temel Kotil, "Hürjet Jet Tekamül Uçağı"nın bu yıl içerisinde gövdesine motoru takılmış halde görüleceğini belirtti.

Hürjet Programı kapsamında EUROJET EJ200 Turbofan Motoru, gündemden düşmüştü. Bu gelişme ışığında Hürjet’te, General Electric üretimi F404 Turbofan Motoru kullanılacak.

Hürjet Uçağı’nın, 2021 yılı içerisinde CDR denilen Kritik Dizayn İncelemesi’nin yapılması planlanıyor. 2021 yılında ise ilk prototipi; Statik Rüzgâr Tüneli testleri, Hava Alığı Rüzgar Tüneli testi gibi bir dizi zorlu test bekliyor.

Uçağın ilk prototipinin 2022 yılının Aralık ayında uçması, ikinci prototipinin de 2023 Ocak-Şubat aylarında uçuş yapması bekleniliyor. İlk uçağın Türk Hava Kuvvetlerine teslimatının ise 2025 yılının başında yapılması planlanıyor.

Şu ana kadar ise – 1/10 ölçekli model üzerinden – Statik Rüzgar Tüneli, Hava Alığı Rüzgar Tüneli, Düşük Hız Rüzgar Tüneli, Uçuş Kontrol Kanunları, Uçuş Simülasyon Modeli Geliştirme, 270 Derece Simülatör, İlk Yük Döngüsü ve İlk Yapısal Analiz Döngüsü faaliyetleri başarıyla gerçekleştirildi.

TUSAŞ; Jet Tekamül, Akrotim (Türk Yıldızları), Harbe Hazırlığa Geçiş ve Hafif Taarruz olmak üzere dört farklı HÜRJET konfigürasyonu geliştirecek. Programın doğuşunda da ana etken olan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Jet Tekamül Uçağı ihtiyacı sebebiyle çalışmalar, bu konfigürasyon odaklı bir şekilde ilerliyor.