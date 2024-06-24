Temel Karamollaoğlu açıkladı! İşte Saadet Partisi'nin yeni genel başkan adayı

Saadet Partisi 3. Olağanüstü Kongresi, 30 Haziran Pazar günü saat 10.00’da Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak. Sağlık nedenleriyle genel başkanlık görevini bırakacak olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, kongre öncesi yapılan aday belirleme çalışmalarını ve bu çalışmalar sonucunda belirledikleri adayı açıkladı.

Basın açıklaması öncesinde salondaki tek kişilik kürsü kaldırıldı. Karamollaoğlu'nun yanına Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan ve eski bakan Mehmet Recai Kutan oturdu.

Karamollaoğlu, iki aya yakın bir süredir kongre çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, “Olağanüstü bir kongreye gidiyoruz. Tek sebebi var benim sağlık durumum. Sağlık durumum bu görevi sürdürmeye izin vermiyor. Buna kas hastalığı diyorlar, sürekli ilaç kullanmak gerekiyor” dedi.

Bütün teşkilat üyelerine kongreye katılmaları çağrısında bulunan Karamollaoğlu, kongre çalışmalarıyla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Bu çalışmaları yürütürken belli bir noktada kimler aday olabilir düşüncesiyle Zoom üzerinden bir toplantıda iki binin üzerinde kişinin katıldığı toplantıda 'herkes aklından geçen isimleri genel merkezi bildirsin' diye talepte bulundum. Bin 300 den fazla teşkilat mensubumuz kanaat bildirdi. Yüzlerce isim bildirildi. Önce çıkan 5 ismi teşkilatlarımıza tekrar sorduk.”

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Yapılan çalışmalar sonucunda Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan’ın adının ön plana çıktığını kaydeden Karamollaoğlu, “Yine bir veya birden fazla isim talepleri oldu. Bu çalışma oylama değildi. Mahmut Bey de bu isimlerin en önünde gözüktü. Bugün yaptığımız YİK toplantısında arkadaşlarımızın hepsi teşkilat başkanımız Mahmut Bey'in isminin isabetli olacağını belirtti. Bu kararın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Başka adaylar olabilir. Aday olacaklarını ilan edenler için yöntem bellidir. Kayseri il başkanlığımızı yapan aynı zamanda Kayseri milletvekilimiz Mahmut Arıkan'a çalışmalarında başarılar diliyorum” diyerek adaylarının Arıkan olduğunu açıkladı.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunlarını gerekçe göstererek tekrar aday olmayacağı olağanüstü kongrede, Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın da adaylığını açıklamıştı.

Mahmut Arıkan kimdir?

Mahmut Arıkan, 1.01.1977 tarihinde Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamlayan Mahmut Arıkan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu.

MÜSİAD, ASKON, İMO, Cansuyu, AGD gibi sivil toplum kuruluşlarında faaliyetlere katılan Mahmut Arıkan üniversite yıllarında Millî Gençlik Vakfı'nda okul başkanlığı yaptı.

Saadet Partisi kurulduğundan beri partide siyasi faaliyetlerde bulundu. Sırasıyla Gençlik Kolları Başkanlığı, İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı yaptı.

2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. 2023 genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Mahmut Arıkan evli olup 3 çocuk babasıdır.

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