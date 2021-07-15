  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Japonya'dan F-35 hamlesi
TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
Japonya'da moderna aşısı 12 yaş ve üzerine uygulanacak
Yemen Büyükelçisinden 15 Temmuz mesajı
Yerel TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
Yerel

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu Edirne istikametinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si polis 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 08:40:00 -
TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu Edirne istikametinde otomobil, trafik polisi otosu ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 polis ve 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 07.30 TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SE 6473 plakalı otomobil önündeki trafik polisi otosuna çarptı. Trafik polisi otosu da önünde seyreden kamyonete çarptı.

Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan 2 trafik polisini ve diğer sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay