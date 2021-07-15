TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM Otoyolu Edirne istikametinde otomobil, trafik polisi otosu ve kamyonetin karıştığı zincirleme kazada 2 polis ve 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. TEM Otoyolu Edirne istikametinde ise bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 07.30 TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SE 6473 plakalı otomobil önündeki trafik polisi otosuna çarptı. Trafik polisi otosu da önünde seyreden kamyonete çarptı.

Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralanan 2 trafik polisini ve diğer sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Yaşanan kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.