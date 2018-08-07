'Tembel imamlar' gizli yönetimi ele verdi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansı’nın uzay teknolojileri alanında ulusal boyutta yapılan çalışmaları koordine edecek ve uluslararası ilişkileri yürütecek bir yapıda olacağını açıkladı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılarıyla ve kripto elemanlarıyla bilinen sistemler haricinde ankesörlü telefonlarla iletişim haline geçtikleri de tespit edildi. Bu kripto yapılanmalardaki kişiler emniyet güçlerinin binlerce kayıt arasından tek tek yaptığı incelemeler sonucunda deşifre edildi.

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasıyla sivil imamların haberleşmesi için kullanılan ankesörlü telefon soruşturmasında çarpıcı detaylar her geçen gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

FETÖ’nün 2012 yılında militanlarına kripto isimlerle ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurmalarının talimatının iletildiğini belirten gazeteci yazar Nedim Şener, bu yöntemin darbe girişiminden sonra tutuklanan bir yüzbaşının itirafıyla ortaya çıktığına ve TSK’daki kripto yapılanmaların hala tamamıyla çözülemediğine dikkati çekti.

Avukat Rıza Saka ise FETÖ’nün kullandığı ankesör yönteminin örgüt üyelerinin nasıl kendilerini büyük bir titizlikle gizlemeye çalıştıklarını gösterdiğini anlatarak FETÖ’nün üst düzey isimlerinin bu soruşturmalar kapsamında ortaya çıkabileceğini belirtti.

ANKESÖRLÜ HAT İLE GİZLİ İLETİŞİMİN ŞİFRELERİ

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasıyla sivil imamlarının ankesörlü telefonlar üzerinde iletişime geçtikleri itirafçı bir yüzbaşının ifadesiyle ortaya çıkmasının ardından örgütün adeta CIA gibi çalıştığı anlaşıldı. Konunun uzmanları Nedim Şener, Rıza Saka Hüseyin Likoğlu soruşturmalar esnasında ortaya çıkan detayları anlattı. Örgütün her adım için yeni planlar hazırladığını dile getiren Rıza Saka 'Yeni adımlar' olabilir dedi. Gazeteci Nedim Şener de 'Örgüt CIA'nin tekniklerini kullanıyor. Ankesörlü telefon sadece ara bir yöntem asıl yöntem ru be ru' dedi.

KUMPASLARDA DA KULLANMIŞLAR

Darbe girişiminin ardından tutuklanan bir yüzbaşının itirafı ile ortaya çıkan ve FETÖ’nün daha çok örgüt içi haberleşme ve toplanma için kullandığı ankesörlü telefonları bazen de kumpaslarda devreye soktuğu ortaya çıktı. Kozmik Oda soruşturmasında ve MİT TIR’ları olayında gelen ihbarların ankesörlü telefonlar üzerinden yapıldığı da belirlenmişti.

MİT TIR’ları davasında ihbarı yapan FETÖ’cü askerlerin ankesörlü telefon kullanması ve dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu’nun da FETÖ imamı ile ankesörlü telefonla iletişime geçtiği tespit edildi.

TSK'daki kripto askerlerin, örgütün belirlediği sıkı kurallara uyarak gizlendikleri tespit edildi.

ANKESÖR KULLANMA ŞARTLARI

Ankesörlü telefon üzerinden iletişim kuran kripto askerlerin, örgütün belirlediği sıkı kurallara uyarak gizlendikleri tespit edildi. FETÖ'ye ait okullarda eğitim görmemiş, şifreli haberleşme programı ByLock kullanmamış ve kapatılan Bank Asya'da hesabı olmayan kişiler ankesörlü telefonlar üzerinden iletişime geçebiliyordu.

FETÖ’cülerin TSK'daki bu kriptolara 'emniyete gel' ya da 'sabredin, tekrar geleceğiz' gibi mesajlar ilettiği belirlendi.

“MOBESE YOK, GÖRÜNTÜ YOK, CEP TELEFONU YOK”

FETÖ’cülerin ankesörlü telefonları kullanırken dikkat ettikleri kurallar ise; mobeselerin olmadığı, güvenlik kameralarının bulunmadığı sokaklar veya büfelerden arama yapmaktı. Arama esnasında cep telefonlarını uzakta park ettikleri arabalarında bıraktıkları, aramaların aslında her birinin başka başka telefonlardan yapılması gerektiği ancak bazı örgüt üyelerinin ardışık olarak aynı telefondan yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca bu görüşmelerin kesinlikle bir bilgi içermediği sadece görüşme yeri ve saatini bildirmek için yapıldığı tespit edildi.

Ankesörlü telefon görüşmeleri sadece ara bir yöntem. Asıl iletişim yöntemi ‘ru be ru’ yani yüz yüze görüşme.

“ANKESÖR ARA BİR YÖNTEM ASIL YÖNTEM ‘RU BE RU’”

Örgütün aslında 2012’den sonra daha çok kullanmaya başladığı ankesörlü telefonla iletişimin "ara yöntem" olduğunu belirten Nedim Şener, “Asıl iletişim yöntemi ‘ru be ru’ yani yüz yüze görüşme. Örgüt bütün talimatlarını yüz yüze görüşerek iletiyor. Ankesörlü telefon görüşmeleri sadece ara bir yöntem. Bu görüşmeler zaten 10-15 saniye sürüyor. Buradan bir şey çıkarmak mümkün değil. Ancak itirafçı olduklarında çözebiliyorsunuz” dedi.

“BİZİM İMAMLAR TEMBEL ÇIKTI!”

Darbe girişiminden sonra tutuklanan bir FETÖ imamının da yapmış olduğu itirafta "Bizim sivil imamlar biraz tembel çıktı. Aynı büfeden ardışık olarak aramalar yapmışlar. Oysa hepsi farklı ankesörlü telefondan ya da büfeden yapılacaktı" ifadesine dikkati çeken Nedim Şener, “FETÖ’cülerin bu şekilde arama yapması ve gelen itirafların ardından olay anlaşıldı. FETÖ’nün imamları biraz tembel çıkınca ardışık olarak yaptıkları aramalar tespit edildi” dedi.

BURAK AKIN DA İTİRAF ETMİŞTİ

Ayrıca ‘FETÖ’cüyüm’ diyerek teslim olan Orgeneral Yaşar Güler’in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın da "Önümüzdeki hafta 700 kişilik ekibe Ankara'da ankesör operasyonu yapılacak" ifadesinin ardından itirafçı olmaya karar verdiğini söylemesi dikkati çekmişti.

Akın, aynı zamanda birçok itirafta bulunmuş ve ankesörlü iletişimi detaylı olarak anlatmıştı.

50 binden fazla asker üzerinde inceleme yapıldı ancak 5 bininin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi.

50 BİN ASKERE ANKESÖR İNCELEMESİ

Operasyonlarda az sayıda ardışık arama trafiğine takılanlar incelendikçe örgütün TSK'ya sızmış derin kriptolarına da ulaşıldı. 50 binden fazla asker üzerinde inceleme yapıldı ancak 5 bininin FETÖ ile ilişkili olduğu tespit edildi. Tespit edilenler yapılan operasyonlarla tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, ankesörlü hatlardan albay, binbaşı, yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbesindeki askerlerin yanı sıra generallerin de arandığı ortaya çıktı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik oluşturulan listenin başında ise 15 Temmuz darbe girişiminde kritik rol alan cuntacı general Semih Terzi'nin olduğu öğrenildi.

Darbeci Semih Terzi, 15 Temmuz günü Ankara'daki bir ankesörlü telefondan 5 kez arandı.

SEMİH TERZİ 15 TEMMUZ’DA 5 KEZ ANKESÖRDEN ARANMIŞ

Darbe girişimi sırasında Diyarbakır'dan Ankara'ya gelen Terzi'nin periyodik olarak ankesörlü telefondan arandığı ve ardışık aramaya takıldığı belirlendi. Darbeci Terzi'nin, 15 Temmuz günü de ankesörlü telefondan arandığı tespit edildi.

Terzi'nin, Diyarbakır'dan hareket ettiği saatlerde Ankara'daki bir ankesörlü telefondan 5 kez arandığı öğrenildi. Mahrem imamların ankesörlü telefonla irtibat kurduğu bir diğer kritik isim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast planlayan timin başındaki general Gökhan Şahin Sönmezateş.

İSTANBUL’DA 424 ANKESÖRLÜ TELEFON

Firari Adil Öksüz’ün de bulunduğu 50’ye yakın mahrem imamın İstanbul’da büfe, market, lokanta gibi yerlerdeki ankesörlü telefonları arayarak TSK’daki örgüt üyeleriyle irtibata geçtiği belirlendi.

Türkiye genelinde 3 bin 500 telefonda yapılan incelemede İstanbul’da 424 ankesörlü telefonun örgüt tarafından kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Ankara'da da 447 ankesörlü telefon mercek altına alındı.

Sadece Üsküdar’daki bir büfeden 353 FETÖ’cü askerin iletişim kurduğu ortaya çıktı.

SADECE BİR BÜFEDEN 353 KRİPTO ÇIKTI

Emniyet güçleri savcılığın da talimatıyla tüm Türkiye’de başlatılan operasyonlarda 5 binden fazla kişiyi yakaladı. Bu operasyonlardan en çok dikkati çekenler ise MİT TIR’ları kumpası ve darbe girişiminde yer alan FETÖ’nün TSK’daki kriptoları oldu.

Sadece Üsküdar’daki bir büfeden 353 FETÖ’cü askerin iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Son operasyonda FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2’si aktif görevde olan 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

SON OPERASYONDA 9 BİNBAŞI YAKALANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan terör örgütü FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, kontörlü telefonlarla ankesörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2’si aktif görevde olan 9 binbaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

(Yeni Şafak)