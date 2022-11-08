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Yerel TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı
Yerel

TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri yangına söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 08:16:00 -
TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı

Ümraniye'de TEM Otoyolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde bulunan otomobil, saat 01.00 sıralarında seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı.

Sürücü otomobili güvenlik şeridine çekerek kendini dışarı atarken, yanan otomobile yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Bir süre yangın tüpleri ile alevleri söndürmeye çalışan sürücüler, yangını söndürmeyi başaramadı. Alevler daha sonra otomobili tamamen sardı.

Olay yerine gelen itfaiye erleri ise itfaiye aracında yaşanan teknik sorun nedeniyle su bidonları ile yangına müdahale etti.

Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

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