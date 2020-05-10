TEM Otoyolu'nda kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere girdi
İstanbul TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Aracında sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan aracında sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisi Ankara istikametinde seyreden S. Uzun, 34 VK 3362 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.
Kaza yerine ekipler sevk edildi
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü S. Uzun, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık görevlilerine teslim edilen sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.