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TEM Otoyolu bu bayram öksüz kaldı

Korona virüs tedbirleri nedeni ile uygulanan şehirler arası ulaşım ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile her yıl Ramazan Bayramı arifesinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu boş kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:15:51 -
TEM Otoyolu bu bayram öksüz kaldı

Korona virüs tedbirleri nedeni ile uygulanan şehirler arası ulaşım ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile her yıl Ramazan Bayramı arifesinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu boş kaldı.


Korona virüs nedeni alınan önlemler kapsamında 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve şehirler arası ulaşıma getirilen kısıtlama nedeni ile vatandaşlar bu yıl Ramazan Bayramı’nda memleketlerine ya da tatile gidemedi. Her yıl Ramazan Bayramı arifesinde bayram tatili için yola çıkan vatandaşların yoğunluk oluşturduğu yollar ise boş kaldı. Ramazan Bayramı öncesinde kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu TEM Otoyolu Kocaeli geçişi alınan tedbirler nedeni ile bu yıl yoğunluk oluşmadı.


Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı TEM Otoyolu Bekirdere Viyadüğünde çok az sayıda aracın geçiş yaptığı gözlemlendi. Boş kalan TEM Otoyolu havadan görüntülendi.

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