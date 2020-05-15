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TEM Otoyolu 2 buçuk saatte trafiğe açılabildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme kaza nedeni ile kapanan TEM Otoyolu 2 buçuk saatte trafiğe açılabildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 19:07:30 -
TEM Otoyolu 2 buçuk saatte trafiğe açılabildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 5 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen zincirleme kaza nedeni ile kapanan TEM Otoyolu 2 buçuk saatte trafiğe açılabildi. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyol, havadan görüntülendi.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tünmeli Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halindeyken aniden yavaşlayan tıra arkadan gelen4 tır çarptı. 5 tırın çarptığı kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



2 saatte trafiğe açılan TEM’de uzun araç kuyrukları oluştu


Kaza sebebi ile TEM Otoyolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Ankara istikametinde yaşanan kaza nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Daha sonra çağrılan vinçlerin yardımı ile tırlar tek tek çekildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından yol yaklaşık 2 buçuk saat sonra trafiğe açılabildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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