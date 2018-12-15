Telli Baba türbesine nasıl giderim?

İstanbul’un manevi büyüklerinden biri olan Telli Baba, ziyaret edilen manevi yerlerden sadece biridir. Allah dostları her daim var olmuştur ve kıyamete kadar da var olacaktır. İnsanları, Allah’ın yoluna taşımak için kendilerini her daim İslam'da adamışlardı. Peygamber varisleri olan Allah dostları hem hayattayken hem de ahirete göç ettiklerinde etrafa feyz saçmaya devam etmekte. Bunlardan biri de İmam Abdullah Efendi yani Telli Baba’dır. Peki Telli Baba kimdir? Telli Baba türbesi nerede? Telli Baba türbesine nasıl gidilir?

Telli Babanın Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdayi, Beykoz’da Yuşa, Beşiktaş’ta Yahya Efendi ile birlikte boğazın dört bekçisinden biridir.

Peki Telli Baba kimdir?

Asıl adı İmam Abdullah Efendi olan Telli Baba, Fatih devrinde orduda tabur imamı iken şehit olmuştur. 80 yıl önce de hastalıklı bir genç kızın onu rüyasında görmesiyle birlikte mezarı ortaya çıkarılmış ve O günden sonra iyileşen genç kızın peşinden birçok insan bu türbeyi ziyaret etmeye başlamıştır.

Telli Baba Türbesi’nde yatan kişi orduda imamken ölmüş olan bir kişidir. Hastalıklı olan bir kızın rüyasında, şuan ki Telli Baba Türbesi’ni o kişinin mezarı olarak görür ve bu olaydan sonra kız iyileşir. O günden bu güne genç kızlar bu türbeye akın etmektedir.

Osmanlı imparatorluğu’nun 18. yüzyılda yaşamış bomba imha uzmanıdır. İmparatorluk topraklarında birçok bombayı başarıyla etkisiz hale getirmiş, uzun yıllar bomba imha loncası’nın piri olarak görev yapmıştır. Kendi düğününe yetişebilmek için acele ettiği Rumeli Kavağı’ndaki son görevinde yanlış teli kesmesi sonucu vefat etmiştir. Rivayete göre gidemediği düğününün ziyaretçilerine kısmet olduğuna inanılır. Telli Baba, boğulmak üzere olan genç kızı kurtaran bir tahlisiye memurudur. (Cankurtaran) Gemilere kılavuzluk hizmeti veren Telli Baba bir gün nöbeti sırasında havanın aniden patladığı, denizin kabarıp dalgalandığını görmüş. Denizde bir kayık içinde zor durumda olan genç bir kız ve bir oğlan görmüş. Çok geçmeden kayık devrilmiş, genç kız ve oğlan denizde kaybolmuş. Tahlisiye memuru olan Telli Baba koşmuş denize genç kızı boğulmak üzere iken yarı baygın halde kurtarıp sahile çıkarmış fakat oğlanı bulamıştır. Yıllar sonra evlenme çağına gelen genç kız, şükran borcunu ödemek ve teşekkür etmek için tahlisiye memurunun bulunduğu yere geldiğinde öldüğünü öğrenip ve mezarı başında ağlamaya başlamış ve telli duvağını mezara bırakıp ayrılmış.

Başka bir rivayete göre ise, bugün Telli Baba diye bilinen türbede ziyaret yerinde yatanın aslında bir gelin olduğu şeklindedir. Eskiden beri ermişler hep eril(erkek) olarak düşünüldüğünden ”Telli Gelin” yerine ”Telli Baba” adı yakıştırılmıştır.

Telli Baba Türbesi’ne nasıl gidilir?

Otobüs, Metro veya Minibüs / Dolmuş, hedefinize ulaşmak için kullanabileceğiniz toplu taşıma alternatifleridir. Aşağıdaki toplu taşıma hatları Telli Baba yakınından geçiyorlar - Otobüs: Otobüs - 25A.

Gideceğiniz yere yakın bir durak mı arıyorsunuz? Bu alternatifleri deneyin: Telli Baba - Sarıyer; Kavak Yolu - Sarıyer; Liman Caddesi - Sarıyer; Mendirek - Sarıyer; Dalyan - Sarıyer.