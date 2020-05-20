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Televizyon ve kablo hırsızları yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde televizyon ve kablo hırsızlığı yapan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 13:37:08 -
Televizyon ve kablo hırsızları yakalandı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde televizyon ve kablo hırsızlığı yapan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, farklı tarihlerde Karasu ilçesinde televizyon ve kablo hırsızlığı meydana gelmesi sonrasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı çalışma başlattı. Polis ekipleri kameraları incelemesi sonrası hırsızlık olayını gerçekleştiren yaşları 18 - 20 arası olan 5 şüpheliyi yapılan operasyonla gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 şüphelinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

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