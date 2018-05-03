Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Televizyon, radyo, cd gibi cihazlardan mukabele dinlemek hatim yerine geçer mi?

Televizyon, radyo veya başka bir cihazdan mukabele dinlemekle hatim yapılmış olur mu?

03 Mayıs 2018 Perşembe 00:08
Televizyon, radyo, cd gibi cihazlardan mukabele dinlemek hatim yerine geçer mi?

Hatim, Kur’an’ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd’den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır.

Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır.

Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.

 

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 00:08
  1. mukabele
  2. televizyonda mukabele
  3. hatim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ramazan ayının önemi nedir?
    1. Ramazan ayının önemi nedir?
    2. Kadir Gecesi ne zaman?
    3. Devler Ligi'nde finalin adı: Real..
    4. Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra..
    5. Georges Melies kimdir? Google'dan..
    6. Televizyon, radyo, cd gibi cihazlardan..
    7. Telefon hatları çöktü! Bankalara çağrı..
    8. Payitaht Abdülhamid ödüle doymuyor
    9. Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata:..
    10. Tivubu çöktü, maçlar YouTube'dan..
    11. Amel defterimizi herkes görecek mi?
    12. 40’lı yaşların üzerindeki yetişkinler..
    13. 'Hey Maşallah' mahkemelik oldu
    14. Skandal olay! Yurttaki kızları..
    15. İHH'dan dünyanın en neşeli yetimhanesi..
    16. Halime Hatun tarihte nasıl öldü?
    17. Yoksa çocuğunuz narsist mi?
    18. Topuklu ayakkabı sağlığı olumsuz..
    19. "Suçlu çocuk yok, suça itilmiş çocuk..
    20. Limon ile kepek derdinden kurtulun
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...
    Selahattin Demirtaş: Abdullah Gül'le görüşenler...
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı
    Melih Gökçek CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Deniz Baykal muamması son buldu!
    Deniz Baykal muamması son buldu!
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...