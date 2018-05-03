Televizyon, radyo, cd gibi cihazlardan mukabele dinlemek hatim yerine geçer mi?

Hatim, Kur’an’ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd’den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır.

Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır.

Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu