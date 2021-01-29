Telekom sektörünün ana iş kolu genişliyor

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, salgının etkisinde geçen 2020’de, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada telekomun, ne kadar hayati bir sektör olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. İnsanların işlerini sürdürebilmek, eğitimlerine devam edebilmek, ihtiyaçlarını satın alabilmek ve eğlenmek için mevcut internet altyapılarından faydalandığını anımsatan Ergenekon, şunları kaydetti: “Sektör olarak milletimizin yanında olduğumuz bu dönemde iyi bir sınav verdik. Pandemi sürecinde bir yandan da yatırımlarımıza hız kesmeden devam ettik. Burada önemli olan bu tür olağan dışı dönemlere öncesinden hazırlıklı olabilmek. Turkcell, bu tür durumları göz önüne alarak altyapısını çok önce hazır hale getirmişti. Turkcell olarak ülkemize mobilde 1.4 Gbps, sabit şebekede ise 10 Gbps hızları destekleyen dünyanın en iyi internet altyapılarından birini kazandırmanın haklı gururu içerisindeyiz. Bu altyapı sayesinde pandemi döneminde müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet sunarak onlara değişen ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler sunduk.”

“Yakın dönemde daha da yaygınlaşacak”

Alper Ergenekon, uzun zamandır konuşulan, kurumsal ve bireysel müşteriler için bir tercih gibi gözüken dijital dönüşümün, salgın süreci ile birlikte zaruret haline dönüştüğünü ifade etti. Halen devam eden pandemi sürecinin, gelecekte gündelik hayata girmesi beklenen pek çok teknolojik yeniliği 5-10 yıl öne çektiğine işaret eden Ergenekon, şu değerlendirmelerde bulundu: “Eğitimden sağlığa, finanstan eğlenceye kadar pek çok sektörde başlayan değişim ve dönüşüm pandeminin etkisiyle daha da hızlandı. Tüm bu değişim ve dönüşümün odağında da telekom sektörü bulunuyor. Bugün Turkcell’de aktif olarak kullandığımız yapay zeka, nesnelerin interneti, 5G gibi teknolojiler yakın dönemde daha da yaygınlaşacak. Telekom sektörü yakın gelecekte müşterisine sadece konuşma ve internet hizmeti sunan bir yapıdan çıkarak daha geniş kapsamlı hizmet veren bir sektöre dönüşecek. Turkcell olarak bu noktada yalnızca Türkiye’de değil, küresel ölçekte de sektörümüze örnek oluşturan bir konumundayız.” Ergenekon, Turkcell’in bugün dijital servislerden techfin çözümlerine kadar pek çok farklı alanda müşterilerinin hayatına dokunduğunu söyledi. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Ergenekon, salgın sürecinde daha da önem kazanan uzaktan çalışma, uzaktan eğitim, online alışveriş, online eğlence ve teletıp alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceklerini bildirdi.

3 yılda 16 milyarlık yatırım

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ergenekon, pandemi sürecinin yol açtığı zor koşullara karşın sadece 2020 yılında yaptıkları yatırımların 9 milyar TL seviyesine ulaştığını kaydetti. 2021’den itibaren gelecek 3 senede 16 milyar TL yatırım yapmayı planladıklarını belirten Ergenekon, “Bugün yurt içi ve dışındaki grup şirketlerimizle birlikte 22 binden fazla kişiye iş imkanı sağlıyoruz. 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 7 bin kişiye daha istihdam sunduk. 2021’de artan iş hacmimize bağlı olarak işe alımlarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.