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Teknoloji Telegram daha fazla para getiriyor
Teknoloji

Telegram daha fazla para getiriyor

Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda insanlar Telegrama geçiyor. 2021 yılının Ocak ayında Telegram'ın izleyici kitlesi 500 milyon aylık aktif kullanıcıyı aştı ve bu sayı her gün on milyonlarca artıyor. Birkaç yıl içinde Telegram'ın dünyanın en popüler uygulama olabileceğini söylemeye başladılar.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:59:00 -
Telegram daha fazla para getiriyor

Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda insanlar Telegrama geçiyor. 2021 yılının Ocak ayında Telegram'ın izleyici kitlesi 500 milyon aylık aktif kullanıcıyı aştı ve bu sayı her gün on milyonlarca artıyor. Birkaç yıl içinde Telegram'ın dünyanın en popüler uygulama olabileceğini söylemeye başladılar.

Akla doğal bir soru geliyor. Telegram’da para var mı ve içinde kazanılabilir mi? Cevabı bulmak bize yardımcı Telega.io –Telegram’daki en büyük reklam ajansı olacaktır.  Trendleri belirleyen Doğu Avrupa pazarı örneğinde soruya cevap veriliyor.

2020'de Rusça konuşulan ortamda Telegram kanallarında reklam pazarının hacmi $ 169,600 milyondur

Ancak en popüler 10 kategoride ise Telegram kanallarındaki toplam reklam cirosunun %74,7'sini oluşturuyor. En popüler kategori olanlar arasında iş ve finans, kadınlar için ve medya» yer alıyor.

Aralık ayı sonunda uluslararası reklam ajansı Telega.io «Rusça konuşulan ortamı Telegram kanallarında reklam pazarı adlı büyük ölçekli bir çalışmayı tamamladı. Çalışmanın temel amacı, yalnızca nesnel verileri kullanarak Rusça konuşulan ortamda Telegram kanallarındaki reklam pazarının kapsamını ve perspektifini belirlemektir.

Dmitry Zaitsev, Telega.io hizmet vizyonu:

"Hindistan, Endonezya, Rusya, ABD ve Türkiye gibi ülkelerde Telegram kanallarında reklam pazarı zaten önemli hacimlere sahiptir. Elde edilen değerlere bakıldığında, Pavel Durov'un telegram'daki reklam platformunun yakında ortaya çıkmasıyla ilgili son duyurusu tamamen yeni bir şekilde açılıyor. Pazar büyük, hızla büyüyen, Türkiye de dahil küresel potansiyele sahiptir"

En popüler 10 kategori içerisinde: İş ve finans (20,1% toplam ciro), Kadınlar için (9%), MEDYA (7,9%), Kültür, eğitim ve sanat (6,1%), Spor (5,9%), İnternet ve pazarlama (5,9%), Tatil ve eğlence (5,4%), Sinema (5%), Bilim ve teknoloji (4,9%) ve Motivasyon ve kendini geliştirme (4,4%) yer almaktadır. Çalışmanın yazarları politika ve «18+»kanallarını dikkate almamışlardır.

Araştırmacılara göre, Telegram’da 200 abonelikten fazla olan yaklaşık 167,6 bin Rusça kanalları var. Rusça konuşan abonelerin toplam sayısı - 754,6 milyon ve bir kanaldaki ortalama abone sayısı - 4502.

Araştırmacılar, 2020'te, Rusça Telegram kanallarındaki reklam mesajlarının sayısının neredeyse iki katına çıktığını ve 22,8'ten 44,4 milyona ulaştığını belirtti.

Yazarlar, Telemetr ve Telega.io analiz servisinin verilerine dayanarak reklam İşletme ve finans» ve Eğitim» kategorileri için reklam başına fiyatı ile BDGM dikkate alınmıştır. Kategorilerin geri kalanı için yazarlar sadece BGBM kullandılar.

Telega.io -Telegram’daki en büyük uluslararası reklam ajansı

* Tamamlanan siparişlerin sayısı - 125.000+

* Kayıtlı kullanıcıların sayısı - 76.000+

* Katalog’daki kanalların sayısı - 4264+

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