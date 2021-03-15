Giderek kullanıcı sayısı artan Telegram’da mesajlaşma haricinde pek çok özellikler bulunuyor. Bu özellikler arasında en çok öne çıkan da Telegram botlarıdır. Kullanıcılar bu botların ne işe yaradığını ve nasıl kullanılacağını araştırıyorlar. Telegram botu nedir, ne işe yarar? Telegram botu nasıl kullanılır? En iyi Telegram bot isimleri nelerdir?

Telegram botları, kullanıcıların yapmak istediği bazı şeyleri yapay zeka benzeri şekille otomatik olarak yapabiliyorlar. Bu botlar, uygulama harici şirketler tarafından yönlendiriliyor. Botlara talimat vererek iş yaptırılabiliyor. Botları kullanırken sizin herkese açık bilgileriniz ve botlarla paylaştığınız bilgileriniz haricinde hiçbir bilgiye şirket tarafından ulaşılamaz. Peki Telegram botu nasıl kurulur? Telegram botu nasıl kullanılır?

Telegram botu kullanmak için sadece Arama kısmına botun ismini yazmanız gerekir. Ardından açılan ekranda alt kısımdaki Başlat butonuna tıklamanız yeterlidir. Daha sonrasında bu bot ile neler yapabileceğinizi anlatan bir mesaj gönderilir. Mesaj içeriğinde talimatlar yer alır. Her botun kendine özel talimatları vardır. Bu talimatlar ile botu kullanabilirsiniz.

Telegram botlarını kullanmayı durdurmak için ekranın sağ üst köşesindeki üç noktaya dokunmanız, Durdur veya Botu Engelle seçeneğine tıklamanız gerekir. Botu tekrardan kullanabilmek için Yeniden Başlat butonuna dokunmanız yeterlidir.

En iyi Telegram bot isimleri

- Vortech Softwares

- Freud Bot

- VK Music Bot

- Think Faster

- Kandilli

- YTA Bot

- APK Downloader

- File Converter

- Text Magic

- Yandex Translate