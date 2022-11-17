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Yerel Telefonla konuşurken bodrum kata düştü, o anlar kameraya yansıdı
Yerel

Telefonla konuşurken bodrum kata düştü, o anlar kameraya yansıdı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir üretim tesisinde çalışan işçi makine dairesinde telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum katına düştü. Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 07:23:00 -

İlçeye bağlı Topçu Mahallesi'nde fide üretim tesisinde meydana gelen olayda makine dairesine giren işçi Y.C.B., bir süre sonra telefonuyla ilgilenmeye başladı. Kulağına götürdüğü telefonla konuşarak yürüdüğü sırada üzeri metal levha ile kapatılmış bodrum bölümüne düştü. Sesi duyarak olay yerine gelen mesai arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan işçi Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye erleri tarafından müdahale edilerek bulunduğu yerden çıkartılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Hastaneye götürülen işçi tedavi altına alınırken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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