Telefondan EBA canlı derse nasıl katılınır?

EBA nedir? EBA Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı tarafından kurulan eğitsel ve elektronik bilgi içerik mıdır bu platform amacı evde okulda Kısacası ihtiyaç duyulan her yerde Eba öğretmenlere ve öğrencilere eğitim ve büyük bir kolaylık sağlayan platform öğretmenler eba'ya özel hazırladıkları içerikleri istedikleri gibi paylaşabilirken başka öğretmenler tarafından paylaşılan not ve sunumlara da ulaşabilmektedir. Aynı zamanda eba'ya giriş yapan öğrenci farklı öğrenciler tarafından paylaşılan notlara sunumlara ve görsellere ulaşıbilmektedir. EBA girişi için tıklayınız.

EBA'ya mobil uygulama üzerinden nasıl erişebilirim?

MEB EBA'ya telefon üzerinden nasıl girebilirim? EBA'yı Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonlarda kullanmak için uygulama marketlerinden Eba uygulamasını indirdikten sonra Eba kullanıcı adınız ve şifreniz ile uygulamaya giriş yapabilirsin. Eba'nın tüm içerikleri ve özellikleri uygulama üzerinden kullanılabilir durumdadır.

Eba'da nasıl ders çalışabilirim?

Eba da ders çalışmak için öncelikle dersler sayfasına giderek çalışmak istediğin dersi seçmelisin. Seçtiğin dersin sayfasında üniteler ve konular listelenecektir çalışmak istediğin konu eksiğin sıralı anlatım düğmesine tıklayarak konuya ait içerikleri öğrenme sırasına göre çalışmaya başlayabilirsin. Dersle ilgili daha fazla soru çözmek istersen sol menüdeki sınavlar düğmesini kullanmalısın. Öğretmenin gönderdiği çalışmaları çalışmalarım sayfasında görebilirsin.

EBA canlı derslerime nereden ulaşabilirim?

Canlı derslerime nereden ulaşabilirim Eba soL menüdeki canlı dersler düğmesi ile sana atanmış canlı dersleri görebilirsin dersin başlama saati geldiyse ders menüsündeki Katılıyor metre tıklayarak Canlı Derste katılabilirsin canlı ders ortamında aynı sınıfta olduğu gibi öğretmenine soru sorabilir ve katılım sağlayabilirsin.

EBA’da neleri takip edebilirim?

EBA’da neleri takip edebilirim? Eba'da okulunda ilgili her türlü bilgiyi takip edebileceğim çeşitli alanlar bulunmaktadır sayfam alanında öğretmenlerinin gönderdiği iletileri görüp cevaplayabilir tartışma ve oylamalara katılabilirsin.Ayrıca öğretmenlerinden ve okul yöneticilerinden Gelen mesajlara da üst menüdeki zarf simgesine tıklayarak erişebilirsin hangi gün hangi çalışmayı tamamlaman gerektiğini ya da hangi gün hangi canlı derse katılmak gerektiğini detayları ile görebilirsin.

Kütüphaneden nasıl yararlanabilirim?

Kütüphane sayfasında farklı kategorilere ait binlerce içerik bulunmaktadır. Bu bölümde dergiler kitaplar ve oyunlar gibi farklı içerik tiplerine ulaşabilirsin.

Telefondan EBA canlı derse nasıl katılınır?

EBA üzerinden evde telefondan canlı derste öğretmen ve öğrenci olarak nasıl katılınır? EBA yazısının yanında bulunan için diye tıklayarak menüye giriş yapıyor gibi canlı dersler kısmını bulunur. Canlı dersler kısmında sana ait olan canlı dersler görebiliyorsun. Eğer saatim geldi ise canlı ders mi var satabiliyor bilgisayardaki gibi telefonuna herhangi bir şey getirmeme gerek yok Ancak telefondan bağlanmak için Android sürümünü mutlaka güncelleyin. Canlı dersin yanında bulunan üç noktaya (...) tıklayarak başlattığında geliyorum ve canlı dersimi başlatıyor. Canlı dersiniz hazırlanıyor ve geri sayım mesajı beni karşılıyor. Geri sayım bittikten sonra karşıma canlı eğitim başlıyor mesajı çıkıyor ve artık canlı ders mi başlatmış oluyor.

Çocuğu canlı Dersim başladıktan sonra alt kısımda bulunan menüden canlı Dersim kontrol edebiliyorum istersem katılımcıların tamamını görebilirim Kameramı açıp kapatabilirim sesimi açıp kapatabilirim paylaşırsan kısımdan ekranımı herhangi bir fotoğrafı veya bir belgeyi paylaşabilirim veya Beyaz Tahta açık burada yazı yazabilirim yapabileceğim diğer işlemleri de üç noktalı kısımdan görebilirim tüm katılımcıların sesini kapatabilir veya görüntüsünü kapatabilirim açabilirim. Bu yeni işlemlerin tamamını da üç noktalı kısımdan yapabilirsiniz. Bu kısımda dilerseniz katılımcılardan birini yardımcı yönetici olarak seçebilir canlı ders öğrenci olarak katılmak istediğimizde ise Eba'ya Bilgilerinizi girdikten sonra karşımıza şöyle bir mesaj geliyor canlı Ders başladı hemen katıl diye bir buton var. Burada hemen katıl butonuna tıklıyorum ve görmüş olunduğu gibi canlı ders yine öğrenci olarak katılabilmekte. Öğretmenimiz istediği zaman sesimizi açıp kapatabilir bunun için ekrana dokununca sağ alt köşede çıkan üç noktaya tıklamak yeterli.

Canlı derslerde öğrenci olarak yapabileceklerimiz sınırlı. Öğretmenimiz biri kişiyi yardımcı yönetici olarak atadığı zaman o zaman öğretmenin birçok yapabildiği yetkiye sahip olunmakta. Yani öğretmeniniz site yetki vermesi durumunda başka bir öğrencinin kamerasını açabilir, kapatabilirsiniz. Öğretmenimiz canlı dersten kopar ise canlı dersi verilen yetki sayesinde o öğrenci de yönetebilir. Ancak bu yetkiyi iki dakika boyunca yapılmakta. 2 dakika boyunca bir süremiz var kısımda öğretmenimiz bize sınıf başkanı gibi ve yardımcı yönetici olarak ne yapabiliyor haftaya biliyor.