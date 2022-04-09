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Yerel Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı!
Yerel

Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı!

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Kasımpaşa semtinde bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası, tornavida sokulunca bomba gibi patladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 12:48:00 -
Telefona tornavida sokunca bomba gibi patladı!

Olay, Beyoğlu Kasımpaşa’da bir telefon tamircisinde meydana geldi. İçeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu. Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı.

İçerdekiler yanan telefonu kendi imkânlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı.

Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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