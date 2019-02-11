Teleferikle Uludağ'a çıkmak için saatlerce beklediler Uludağ'a çıkmak için merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelenler, yoğunluk nedeniyle saatlerce kuyrukta bekledi.

KUYRUK SOKAK ARALARINA KADAR UZADI İstasyon önünde yüzlerce metreyi bulan tatilci kuyruğu, zaman zaman sokak aralarına kadar uzadı. Araçlarıyla gelenlerin yanı sıra teleferikle Oteller Bölgesi'ne çıkan tatilciler, otel, kayak pisti ve piknik alanlarını doldurdu. Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, kar kalınlığının 1.5 metreyi aştığı, hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 4 derece ölçüldüğü Uludağ'da bugün ve yarın yağış beklenmiyor.

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