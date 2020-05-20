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Tele 1 spikeri ve İmamoğlu yandaşları ile böyle dalga geçti! Sosyal medya yıkıldı

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu’nu konuk alan Tele 1'de spikerinin yalan iltifatları sosyal medyada gündem olunca, bu spiker için yapılmış başka bir video sol cenahın ne kadar komik duruma düştüğünü gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:00:00 -

Yıllardır yandaş medya nutukları atan, vatandaşa havuz medyası yaftası vuran, sözde tarafsız medyadaki bu görüntülerle sosyal medya üzerinden bir kullanıcı dalga geçti. Sol kesimin taklidini başarı bir şekilde videoya alan kişi twitter üzerinden çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

CHP’li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dalga geçen kişi izleyenleri gülme krizine soktu.

İşte meşhur videoya gelen bazı yorumlar...

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