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Aktüel

Tel Halaf'taki terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 16:52:28 -
Tel Halaf'taki terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 12 sivilin yaraladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, PKK/YPG'nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği, Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişinin katledildiği, 12 masum sivilin ise yaralandığı belirtildi.

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