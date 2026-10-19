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Dünya Tel Aviv-Viyana uçağında bomba alarmı: Sofya'ya acil iniş yaptı
Dünya

Tel Aviv-Viyana uçağında bomba alarmı: Sofya'ya acil iniş yaptı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Tel Aviv-Viyana uçağında bomba alarmı: Sofya'ya acil iniş yaptı

Tel Aviv’den Viyana’ya gitmek üzere havalanan Avusturya Hava Yollarına ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya yönlendirilerek iniş yaptı.

Avusturya kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Avusturya Hava Yolları, İsrail'den kalkan, 51 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu Airbus A320 tipi uçağına ilişkin bomba ihbarı yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, alınan ihbar nedeniyle uçağın dün gece geç saatlerde Sofya'ya iniş yaptığı belirtildi.

Şirketten yapılan bir diğer açıklamada, uçakta yapılan aramada herhangi bir tehlike unsuruna rastlanmadığı, yolcuların ve mürettebatın güvenliğinin öncelikli olduğu ifade edildi.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığının açıklamasında da yolcu uçağına eşlik etmesi için MiG-29 tipi savaş uçağının havalandığı bildirildi.

Açıklamada, kriz masası oluşturulduğu ve yetkili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Uçakta yapılan kontrollerin ardından seferin devam ettiği ve uçağın Viyana'ya ulaştığı kaydedildi.

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